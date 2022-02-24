О работе банковской системы и валютного рынка с 24 февраля 2022 г. в условиях военного положения по всей территории Украины — Finance.ua
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О работе банковской системы и валютного рынка с 24 февраля 2022 г. в условиях военного положения по всей территории Украины

Вчера 16:37Личные финансы
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Национальный банк оперативно принял Постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины, которым, в частности, предусмотрено, что:
  • банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;
  • банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим Постановлением;
  • обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме;
  • безналичные расчеты производятся без ограничений;
  • банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений;
  • НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год;
  • платежи Правительства Украины осуществляются без ограничений согласно законодательству об особом периоде.
Соответствующее постановление также предусматривает введение временных ограничений с 24 февраля 2022 года, в частности:
  • приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;
  • зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022;
  • ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;
  • запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;
  • ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);
  • остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины;
  • банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.
Соответствующие действия необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины, а также бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Подчеркиваем, что Правление Национального банка Украины обеспечивает свою работу в соответствии с Законом Украины О Национальном банке, Регламенте Правления Национального банка Украины в условиях особого периода, утвержденного решением Правления Национального банка Украины от 21 августа 2019 № 606-рш, нормативно-правовых и распорядительных актов Национальный банк Украины. Приведенные изменения утверждены постановлением Правления № 18 от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения».
По материалам: ПриватБанк
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