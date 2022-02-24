О работе банковской системы и валютного рынка с 24 февраля 2022 г. в условиях военного положения по всей территории Украины — Finance.ua

Национальный банк оперативно принял Постановление в
связи с объявлением военного положения по всей территории Украины, которым, в
частности, предусмотрено, что:
банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях
отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;
банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим
Постановлением;
обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме;
безналичные расчеты производятся без ограничений;
банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений;
НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания
ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью
пролонгации еще на 1 год;
платежи Правительства Украины осуществляются без ограничений согласно
законодательству об особом периоде.
Соответствующее постановление также предусматривает
введение временных ограничений с 24 февраля 2022 года, в частности:
приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи
иностранной валюты клиентами;
зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022;
ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в
день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме
предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов
(заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка без
начисления и снятия комиссий;
запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в
иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих
выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных
разрешений Национального банка;
ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей
(кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных
планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);
остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по
счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию
против Украины;
банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска
электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами,
распространение электронных денег.
Соответствующие действия необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины, а также бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Подчеркиваем, что Правление Национального банка Украины обеспечивает свою работу в соответствии с Законом Украины О Национальном банке, Регламенте Правления Национального банка Украины в условиях особого периода, утвержденного решением Правления Национального банка Украины от 21 августа 2019 № 606-рш, нормативно-правовых и распорядительных актов Национальный банк Украины. Приведенные изменения утверждены постановлением Правления № 18 от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения».