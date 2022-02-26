О продлении срока действия карт, срок действия которых истекает в период с февраля 2022 года по июль 2022 года — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

О продлении срока действия карт, срок действия которых истекает в период с февраля 2022 года по июль 2022 года

Уважаемые Клиенты!

Учитывая текущую ситуацию, для Вашего удобства срок действия карточек, срок действия которых истекает в период с февраля 2022 года по июль 2022 года, продлен дополнительно на 6 месяцев с возможностью совершать следующие виды безналичных операций:

расчеты в торгово-сервисных сетях;

оплата в сети Интернет.

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