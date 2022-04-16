Нюансы уплаты налогов на период действия военного положения — Finance.ua

Нюансы уплаты налогов на период действия военного положения, freepik.com
Координационный центр по предоставлению правовой помощи рассказал о нюансах налоговых изменений, о которых следует знать.
Закон Украины от 15 марта 2022 года № 2120-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения» (https://bit.ly/3jEx3Jm) предусмотрел следующие налоговые изменения:
Уплата налогов
С 1 апреля 2022 г. и на период действия военного положения для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), плательщиков единого налога I и II группы, уплата единого налога — добровольная. Тот, кто не хочет платить налог в период военного положения, просто не заполняет декларацию за указанный период.
Во время мобилизации ФЛП, избравших упрощенную систему налогообложения и относящихся к ІІ и ІІІ группам плательщиков единого налога, а также юридические лица, относящиеся к ІІІ группе, могут по собственному решению не платить ЕСВ за наемных работников, призванных во время мобилизации на военную службу в Вооруженные Силы Украины.
С 1 апреля 2022 года ФЛП и юридические лица, у которых за прошлый календарный год доход не превышает 10 миллиардов гривен, могут перейти на уплату единого налога ІІІ группы по ставке 2 % с учетом следующего:
к таким плательщикам единого налога не применяются какие-либо ограничения по количеству наемных работников;
плательщики единого налога не являются плательщиками налога на добавленную стоимость;
авансовый взнос единого налога уплачивается ежемесячно до 15 числа по итогам предыдущего месяца;
налоговая отчетность подается ежеквартально в сроки, предусмотренные для квартальной отчетности.
При этом не смогут стать плательщиками единого налога субъекты хозяйствования, которые:
организуют и проводят азартные игры, лотереи и пари;
занимаются обменом иностранной валюты;
производят, экспортируют, импортируют и продают подакцизные товары;
ведут добычу и реализацию полезных ископаемых;
занимаются определенными видами финансовой деятельности, в том числе страховые (перестраховые) брокеры, банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, страховые компании, инвестиционные фонды и т.д.
Налогоплательщик возвращается на систему налогообложения, которая использовалась для перехода на систему единого налога по ставке 2% с начала следующего календарного месяца, после прекращения военного положения.
Налоговые проверки
Во время действия военного положения разрешается проводить только фактические налоговые и камеральные проверки деклараций, к которым приложено заявление о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.
Фактические налоговые проверки (по месту фактического производства плательщиком деятельности) проводятся:
по соблюдению норм законодательства о регулировании обращения наличных денег;
ведению кассовых операций;
наличию соответствующих лицензий и свидетельств;
соблюдению работодателем требований законодательства по оформлению трудовых отношений с работником;
порядку проведения налогоплательщиками расчетных операций.
Любые другие проверки запрещается проводить на период действия военного положения, а начавшиеся и не завершившиеся до 24 февраля текущего года останавливаются до окончания военного положения.
Налоговая ответственность
На период действия военного положения запрещается:
начислять штрафы за нарушения, связанные с уплатой единого взноса;
применять наказание за нарушение порядка проведения расчетных операций. Однако это не касается наказаний за нарушения проведения расчетных операций при продаже подакцизных товаров;
государство освобождается от возмещения вреда, причиненного незаконными действиями, бездействием.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.