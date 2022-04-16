Нюансы уплаты налогов на период действия военного положения — Finance.ua

Нюансы уплаты налогов на период действия военного положения

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Нюансы уплаты налогов на период действия военного положения, freepik.com

Координационный центр по предоставлению правовой помощи рассказал о нюансах налоговых изменений, о которых следует знать.

Закон Украины от 15 марта 2022 года № 2120-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения» ( https://bit.ly/3jEx3Jm ) предусмотрел следующие налоговые изменения:

Уплата налогов

С 1 апреля 2022 г. и на период действия военного положения для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), плательщиков единого налога I и II группы, уплата единого налога — добровольная. Тот, кто не хочет платить налог в период военного положения, просто не заполняет декларацию за указанный период.

Во время мобилизации ФЛП, избравших упрощенную систему налогообложения и относящихся к ІІ и ІІІ группам плательщиков единого налога, а также юридические лица, относящиеся к ІІІ группе, могут по собственному решению не платить ЕСВ за наемных работников, призванных во время мобилизации на военную службу в Вооруженные Силы Украины.

С 1 апреля 2022 года ФЛП и юридические лица, у которых за прошлый календарный год доход не превышает 10 миллиардов гривен, могут перейти на уплату единого налога ІІІ группы по ставке 2 % с учетом следующего:

к таким плательщикам единого налога не применяются какие-либо ограничения по количеству наемных работников;

плательщики единого налога не являются плательщиками налога на добавленную стоимость;

авансовый взнос единого налога уплачивается ежемесячно до 15 числа по итогам предыдущего месяца;

налоговая отчетность подается ежеквартально в сроки, предусмотренные для квартальной отчетности.

При этом не смогут стать плательщиками единого налога субъекты хозяйствования, которые:

организуют и проводят азартные игры, лотереи и пари;

занимаются обменом иностранной валюты;

производят, экспортируют, импортируют и продают подакцизные товары;

ведут добычу и реализацию полезных ископаемых;

занимаются определенными видами финансовой деятельности, в том числе страховые (перестраховые) брокеры, банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, страховые компании, инвестиционные фонды и т.д.

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Налогоплательщик возвращается на систему налогообложения, которая использовалась для перехода на систему единого налога по ставке 2% с начала следующего календарного месяца, после прекращения военного положения.

Налоговые проверки

Во время действия военного положения разрешается проводить только фактические налоговые и камеральные проверки деклараций, к которым приложено заявление о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

Фактические налоговые проверки (по месту фактического производства плательщиком деятельности) проводятся:

по соблюдению норм законодательства о регулировании обращения наличных денег;

ведению кассовых операций;

наличию соответствующих лицензий и свидетельств;

соблюдению работодателем требований законодательства по оформлению трудовых отношений с работником;

порядку проведения налогоплательщиками расчетных операций.

Любые другие проверки запрещается проводить на период действия военного положения, а начавшиеся и не завершившиеся до 24 февраля текущего года останавливаются до окончания военного положения.

Налоговая ответственность

На период действия военного положения запрещается:

начислять штрафы за нарушения, связанные с уплатой единого взноса;

применять наказание за нарушение порядка проведения расчетных операций. Однако это не касается наказаний за нарушения проведения расчетных операций при продаже подакцизных товаров;

государство освобождается от возмещения вреда, причиненного незаконными действиями, бездействием.

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