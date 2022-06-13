Нюансы финансирования пособия по безработице в случае отсутствия подтверждающих документов — Finance.ua

Нюансы финансирования пособия по безработице в случае отсутствия подтверждающих документов

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Нюансы финансирования пособия по безработице в случае отсутствия подтверждающих документов

До получения документов и сведений о периодах трудовой деятельности, заработной плате (доходе), страховом стаже пособие по безработице этим лицам назначается в минимальном размере, установленном законодательством Украины на случай безработицы.

Об этом сообщает Гоструда в Хмельницкой области.

Согласно ст. 43 Закона Украины «О занятости населения», статус безработного может приобрести, в частности, лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии (в том числе на льготных условиях или за выслугу лет), которое из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов, готовое и способное приступить к работе.

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Для предоставления статуса безработного лицо, ищущее работу, подает заявление о предоставлении статуса безработного (в том числе средствами электронной идентификации) в центр занятости, который выбирает для обслуживания.

Для получения справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица такое лицо обращается с заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по месту жительства.

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Зарегистрированное (взятое на учет) внутренне перемещенное лицо, не имеющее документов, необходимых для предоставления статуса безработного, получает статус безработного без требований, применяемых при обычной процедуре.

До получения документов и сведений о периодах трудовой деятельности, заработной плате (доходе), страховом стаже пособие по безработице этим лицам назначается в минимальном размере, установленном законодательством Украины на случай безработицы.

В период действия военного положения внутренне перемещенное лицо для получения справки может обратиться к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг.

Уполномоченное лицо территориальной громады/центра предоставления административных услуг принимает решение и выдает справку внутриперемещенному лицу и регистрирует заявление с формированием электронного дела с использованием информационных систем Минсоцполитики для включения информации о внутриперемещенном лице в Единую информационную базу данных о внутриперемещенных лицах.

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