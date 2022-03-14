Нынешних недостаточно. Украина назвала список санкций, которые Евросоюз должен ввести против россии — Finance.ua

Нынешних недостаточно. Украина назвала список санкций, которые Евросоюз должен ввести против россии

Сегодня 07:53 — Казна и Политика

Нынешних недостаточно. Украина назвала список санкций, которые Евросоюз должен ввести против россии

Заместитель главы офиса Президента Игорь Жовква рассказал, какие санкции против россии еще не введены и какие стоило бы вводить.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

«Мы работаем с нашими коллегами в ЕС, потому что тот уровень санкций, который сейчас введен ЕС против России, недостаточен. Он может быть гораздо больше», — считает замглавы ОП.

Он перечислил санкции, которые могут ввести на западе против рф:

Полноценный SWIFT. Не только семь второстепенных банков, попавших под отключение, а все основные. Среди них Сбербанк, Газпромбанк (через которые РФ проводит нефтегазовые расчеты) и другие.

Закрытие портов всех стран-членов ЕС для приема судов с российскими продуктами.

Заморозка и конфискация российских счетов в твердой валюте в европейских банках.

«Почему я говорю о европейских банках? Потому что другие государства достаточно активно вводят санкции, поэтому мы направляем наши усилия именно на ЕС. Так вот, закрытие счетов и конфискация этих средств, как и собственности россии в Европе», — пояснил Жовква.

Отказ в выдаче виз гражданам рф и отзыв действующих (некоторые страны ЕС это уже сделали).

Игорь Жовква отметил, что переговоры по поводу санкций с руководством ЕС ведутся каждый день. Но процесс принятия решений довольно медленный.

«Когда президент Макрон после Версальского саммита говорил, ну еще давайте, мы еще большие санкции готовы ввести, если ситуация ухудшится... наш вопрос к нему: а сколько еще нужно жизней граждан Украины отдать, детей Украины, чтобы эти санкции были?»

Президент Украины перед войной говорил о превентивных санкциях. Никто этого не сделал. Санкции начали вводить только сейчас, когда идет война. Сколько еще должна идти война, чтобы ЕС использовал свой санкционный потенциал в полную силу? Вопрос риторический, но на него нужно отвечать нашим европейским партнерам", — подчеркнул замглавы ОП.

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