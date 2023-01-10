«Ни одна статистика не отражает адаптивности и устойчивости украинского бизнеса», — Артур Золотаревский — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ «Ни одна статистика не отражает адаптивности и устойчивости украинского бизнеса», — Артур Золотаревский Сегодня 11:10 — Личные финансы

«Ни одна статистика не отражает адаптивности и устойчивости украинского бизнеса», — Артур Золотаревский

Недавно НБУ обнародовал макроэкономическое и монетарное обозрение. По данным Нацбанка, в течение декабря инфляция в стране ускорялась. Впрочем, для военных условий ее уровень умеренный.

Инфляционное давление сохранялось из-за последствий войны и дефицита электроэнергии. В то же время, его сдерживало укрепление наличного курса гривны.

По словам одного из основателей «Доброзем» Артура Золотаревского, важную роль в устойчивости украинской экономики сыграл средний и малый бизнес.

«Учитывая ситуацию и масштабы разрушений, подобная статистика выглядит достаточно оптимистично. Но она не отражает наше ключевое достижение — адаптивность и устойчивость украинского бизнеса. Он не просто выстоял, но и дает все основания ждать роста экономики в 2023 году», — отмечает Золотаревский.

Предприятия быстро адаптируются к новым условиям, как отключение света. Конечно, их затраты выросли, а производство сократилось. Но бизнес не останавливается. Многие смогли стабилизировать производство.

Со своей стороны Правительство приложило максимум усилий, чтобы поддержать предпринимателей.

«Государство оперативно отреагировало на все вызовы и перевело экономику на военные рельсы. Было принято множество решений для поддержки бизнеса в условиях военного положения. В первую очередь, это уменьшение регуляции и отсрочки сроков уплаты налогов для предприятий, которые не могут их заплатить», — объясняет Золотаревский.

Не менее важными, по мнению основателя «Доброзем», стали программа релокации предприятий из зоны боевых действий на Запад Украины и выпуск облигаций внутреннего государственного займа.

Среди важных шагов правительства в поддержке бизнеса следует также отметить освобождение ФЛП I-II групп от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), а юрлиц и ФЛП III группы — от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ и ТРО и освобождение от уплаты налога на землю и арендная плата за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия.

По прогнозам на 2023 — эксперты считают его годом восстановления экономики.

Проведенная в 2022 году мобилизация капитала в поддержку частного сектора должна проявиться в этом году в финансировании проектов со стороны ЕБРР (до 4 млрд долларов), МФК (до 2 млрд долларов), DFC до 4 млрд долларов.

Большинство аналитиков ожидают увеличения частных инвестиций в Украину посредством страхования военных рисков.

Со своей стороны, Министерство экономики Украины прогнозирует рост ВВП в 2023 году на уровне 3,2%. Первую половину года инфляция будет оставаться высокой, но во втором квартале пойдет на убыль. Такие прогнозы основываются на сценарии, когда активная фаза боевых действий закончится летом победой Украины.

Согласно консенсусу-прогнозу ведущих экономистов страны, в 2023 году ожидается рост валового внутреннего продукта Украины на 3,25 процента при потребительской инфляции на уровне 21,5 процента и курсе национальной валюты в 41 гривну за доллар США.

В то же время, по прогнозам Международного валютного фонда, после падения почти на треть в 2022 году реальный ВВП Украины может незначительно вырасти примерно на 1 процент в 2023 году. Инфляцию фонд прогнозирует на уровне 22,5 процента. Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины на 3,3 процента в 2023 году и инфляцию в 20 процентов.

Таким образом, в этом году нас ожидают незначительный рост ВВП, несколько ниже инфляция и практически неизменный валютный курс..

Доброзем По материалам:

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