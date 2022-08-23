Нужно ли во время войны заключать трудовой договор с фрилансером — Finance.ua

Нужно ли во время войны заключать трудовой договор с фрилансером Сегодня 19:05 — Личные финансы

Нужно ли во время войны заключать трудовой договор с фрилансером

Заключать трудовой договор в письменном виде при принятии на работу работника с нефиксированным рабочим временем обязательно. Такие требования указаны в пункте 62 части первой 24 Кодекса законов о труде Украины.

Об этом сообщает Главное управление Гоструда в Запорожской области.

«Согласно части первой статьи 2 Закона Украины „Об организации трудовых отношений в условиях военного положения“, в период действия военного положения стороны по согласию определяют форму трудового договора. Таким образом, в период действия военного положения письменная форма такого договора не является обязательной. В то же время в содержании трудового договора с нефиксированным рабочим временем должны присутствовать условия, которые являются обязательными, в соответствии с законом», — сказано в сообщении.

Что это за условия:

способ и минимальный срок уведомления работника о начале выполнения работы, который должен быть достаточным для своевременного начала выполнения работником своих обязанностей;

способ и максимальный срок уведомления работника о готовности приступить к работе или об отказе от ее выполнения;

интервалы, во время которых от работника могут потребовать работать (базовые часы и дни);

размер оплаты труда за привлечение к работе вне базовых дней или часов;

дополнительные основания для прекращения договора (при необходимости).

«Таким образом, чтобы предотвратить возникновение трудовых споров, рекомендуем фиксировать упомянутые условия в письменной форме», — посоветовали в Гоструда.

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