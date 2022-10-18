Нужно ли украинцам платить ЕСВ с зарплаты, которую они получили за границей — Finance.ua

Нужно ли украинцам платить ЕСВ с зарплаты, которую они получили за границей Сегодня 20:03 — Личные финансы

Нужно ли украинцам платить ЕСВ с зарплаты, которую они получили за границей

Доход, полученный физическим лицом за пределами Украины, не является базой начисления ЕСВ, но работающие за пределами Украины украинцы имеют право на добровольную уплату ЕСВ.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киеве.

Работодатели, использующие труд других лиц, уплачивают ЕВ за наемных работников из сумм начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, и сумм вознаграждения физическим лицам за выполнение работ по гражданско-правовыми договорами.

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Граждане Украины, работающие или постоянно проживающие за пределами Украины, имеют право на добровольную уплату ЕВ на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Следовательно, доход, полученный физическим лицом за пределами Украины, не является базой начисления ЕВ. При этом граждане Украины, работающие за ее пределами, имеют право на добровольную уплату ЕВ, в случае заключения договора о добровольном участии на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

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