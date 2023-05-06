Нужно ли при изменении цвета или переоборудовании проводить перерегистрацию автомобиля — Finance.ua

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Нужно ли при изменении цвета или переоборудовании проводить перерегистрацию автомобиля

Личные финансы
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Нужно ли при изменении цвета или переоборудовании проводить перерегистрацию автомобиля
Нужно ли при изменении цвета или переоборудовании проводить перерегистрацию автомобиля
После переоборудования транспортные средства в 10-дневный срок подлежат перерегистрации в территориальном сервисном центре МВД.
Перерегистрация транспортных средств при изменении его цвета и переоборудовании проводится в соответствии с пунктом 33 Постановления Кабинета Министров Украины № 1388-98.
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При осмотре автомобиля работники сервисного центра МВД определяют цвет визуально и дают заключение, в котором указывается фактический цвет автомобиля. В графе «цвет» вписывают только 11 основных цветов без указания оттенков: черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый, коричневый, серый.
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Если во время остановки инспектор обнаружит отличие фактического цвета от указанного в техпаспорте, это нарушение расценивается как неперерегистрированный автомобиль.
В то же время, покрытие кузова легкового автомобиля (кабины грузового автомобиля) ламинационной или антигравийной прозрачной пленкой перерегистрации не требует.
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Напомним, иногда нужно заменить водительское удостоверение: скажем, когда старое повредилось или в случае смены паспортных данных, таких как фамилия, имя или отчество. Правоохранители говорят, что водительское удостоверение нужно заменить в течение 10 дней. Сделать это можно двумя способами: обратившись в любой сервисный центр МВД или воспользовавшись электронным кабинетом водителя онлайн.

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По материалам:
mmr.ua
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