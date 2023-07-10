Нужно ли перерегистрировать авто, если изменили его цвет — ответ МВД — Finance.ua
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Нужно ли перерегистрировать авто, если изменили его цвет — ответ МВД

Личные финансы
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Нужно ли перерегистрировать авто, если изменили его цвет — ответ МВД
Нужно ли перерегистрировать авто, если изменили его цвет — ответ МВД
Изменение цвета автомобиля требует его перерегистрации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
«В соответствии с действующим законодательством, изменение цвета требует обязательного прохождения процедуры перерегистрации обновленного автомобиля в одном из сервисных центров МВД», — говорится в сообщении.

Какие нужны документы

Автовладелец или доверенное лицо может обратиться в любой сервисный центр, независимо от места жительства или регистрации, со следующими документами:
  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости);
  • свидетельство регистрации транспортного средства.

Если несколько цветов

Важно, если на автомобиль нанесено два и более цвета, то основным цветом транспортного средства считается тот, который занимает более 50% видимой части кузова. Для грузовых авто — это цвет кабины.
«При регистрации автомобиля в графе „цвет“ вписывают только такие: черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый, коричневый, серый», — добавили в МВД.

Справка Finance.ua:

  • водителям в Украине разрешили выбирать номерные знаки при регистрации авто;
  • за продление срока хранения номерных знаков в сервисном центре Министерства внутренних дел можно оплатить онлайн через электронный кабинет водителя;
  • при перерегистрации транспортных средств в связи со сменой их владельцев можно оставить имеющиеся закрепленные за транспортными средствами номерные знаки по желанию покупателей таких транспортных средств.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

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По материалам:
Finance.ua
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