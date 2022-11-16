Нужно ли нотариально заверять договор найма жилья — объяснение Минюста Сегодня 17:40 — Личные финансы

Нужно ли нотариально заверять договор найма жилья — объяснение Минюста

Аренда жилых помещений в Украине особенно актуальна, ведь во время войны внутренне перемещенные лица вынуждены снимать помещения там, где безопаснее.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Наем (аренда) жилья регулируется главой 59 Гражданского кодекса Украины.

По договору найма жилья одна сторона — собственник жилья (наймодатель) передает или обязуется передать другой стороне (нанимателю) жилье для проживания в нем на определенный срок за плату.

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Договор аренды жилья заключается в письменной форме. В то же время сделка по требованию одной из сторон может быть заверена нотариально.

В договоре найма жилья должны быть прописаны условия:

предмет договора (дом или квартира с указанием конкретного адреса);

срок действия договора;

оплата.

Желательно предусмотреть и другие условия, например, указать права и обязанности сторон, порядок расторжения договора. В противном случае к неурегулированным сторонами нюансам договора будут применяться общие положения Гражданского кодекса Украины.

В некоторых случаях нотариальное заверение договоров обязательно, это касается договора аренды жилья с выкупом. Такое соглашение предусматривает, что одна сторона — предприятие-арендодатель передает другой стороне — физическому лицу (лицу-арендатору) жилье за плату на длительный (до 30 лет) срок, по истечении которого или досрочно, при полной уплате арендных платежей, жилье переходит в собственность арендатора.

Следует знать, что плата, полученная в результате сдачи жилья в аренду, является доходом физического лица и подлежит налогообложению. В случае совершения нотариального действия по заверению договора аренды объектов недвижимости нотариус обязан направить информацию о таком договоре контролирующему органу по налоговому адресу плательщика налога — арендодателя.

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