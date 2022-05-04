Нужно 7 миллиардов долларов ежемесячно, — Зеленский призвал иностранный бизнес поддержать Украину

Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Украина понесла значительные потери из-за войны в Украине, по предварительным оценкам, разрушений уже на 600 миллиардов долларов. А для поддержки экономики требуется 7 миллиардов помощи ежемесячно.

Сколько денег нужно

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit. По его словам, с начала войны россия заблокировала все украинские порты, перекрыв львиную долю экспорта и остановив целые отрасли нашей экономики.

"Боевыми действиями РФ разрушила сотни городов, общин и тысячи предприятий, как государственных, так и частных. Только беглый обзор потерь дает цифру около 600 миллиардов долларов. И ежемесячно для государственного бюджета и поддержки экономики нужно до 7 миллиардов долларов",— сказал Зеленский.

Он также отметил, что многие компании и бизнесмены внесли взносы в ЮНИСЕФ, Красный крест и другие международные организации, и он за это искренне благодарен. Но, к сожалению, большинство этих средств не поступило украинским гражданам и правительству, поэтому нужна прямая помощь.

Как помочь Украине

Это можно сделать, например, через инструмент военных облигаций, или через счет в украинском центральном банке, с которого производятся выплаты украинцам.

«Помогая нам, вы помогаете себе в будущем. Эта помощь ради стабильности и свободы, а значит, ради роста. Нет сейчас в мире сомневающихся в победе Украины. Но она не будет убедительной, пока мы не отстроим разрушенное», — заявил президент.

По его словам, наибольший вклад в восстановление Украины, который бизнес можете внести, — это открытие представительств, подразделений, производств, кампаний и офисов в Украине.

Преимущества для бизнеса

«Здесь вы получите не только доступ к нашему 40-миллионному рынку, но и к рынку всего ЕС. Как вы знаете, мы уже получили решение Евросоюза, что все пошлины, квоты и антидемпинговые тарифы для нашего экспорта будут отменены. Мы также ожидаем таких решений от США и других стран», — рассказал Зеленский.

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Он добавил, что квалифицированные специалисты, удобная логистика в Европу, доступные ресурсы, собственные источники энергетики — однозначные преимущества для локализации производства Украине.

«Мы уже показали пример героизма, защищая общие интересы и ценности. Сразу после победы мы продемонстрируем пример создания лучших условий для ведения бизнеса. Это все может стать частью нового экономического порядка в Европе, новым импульсом для глобального роста экономик. Это то, что нужно вам и нам», — подчеркнул Президент.

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