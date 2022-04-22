Нужна ли страховка за границей — ответ эксперта — Finance.ua
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Нужна ли страховка за границей — ответ эксперта

Сегодня 10:32Страхование
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Нужна ли страховка за границей — ответ экспертаНужна ли страховка за границей — ответ эксперта
Медицинская защита за пределами Украины гарантирует полис страхования для тех, кто путешествует за границу. Полис добровольного медицинского страхования не действует на территории других стран.
Об этом во время вебинара «Страхование во время войны» рассказала директор по андеррайтингу и методологии Альфа Страхование Ирина Корлиханова.
«Полис страхования предусматривает предоставление экстренной помощи, необходимой экстренной амбулаторной помощи, лечение COVID-19 в пределах 5 тыс. евро. Что интересно, до войны такой полис можно было приобрести только до поездки, сейчас его можно купить уже из-за границы. Многие выезжали экстренно, не понимали как надолго, конечно, им было не до страховки. Сейчас, когда они успокоились, освоились, можно защитить себя и своих детей, приобретя полис. Его стоимость невысока», — рассказала она.
Эксперт добавила, что полис покрывает экстренные случаи. По ее словам, помощь не будет предоставлена, например, больным сахарным диабетом, если она не экстренная.
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«Если вы решили остаться за границей или так складываются обстоятельства, что вы будете вынуждены там остаться, мы рекомендуем приобрести полис медицинского страхования страны пребывания. Именно он гарантирует более широкое покрытие медицинских услуг. Если вы выехали на месяц-два, приобретите полис украинского страховщика», — отметила Ирина Корлиханова.
Также обратите внимание, что приобретенный в Украине полис начнет действовать через пять дней после его приобретения. Страховщики это называют «временной франшизой», чтобы предотвратить злоупотребления.
По материалам: Finance.ua
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