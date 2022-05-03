Нужна ли аттестация по условиям труда на рабочих местах, на которых временно никто не работает — Finance.ua
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Нужна ли аттестация по условиям труда на рабочих местах, на которых временно никто не работает

Сегодня 19:43Личные финансы
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На предприятии прекращена работа некоторых структурных подразделений. Следует ли в таком случае проводить аттестацию по условиям труда на рабочих местах, на которых временно никто не работает? Об этом пишет kadrovik.ua.
Аттестацию рабочих мест по условиям труда проводят согласно Порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 01 августа 1992 года № 442, и Методическим рекомендациям, утвержденным постановлением Министерства труда Украины от 01 сентября 1992 года № 41 и Главным государственным санитарным врачом Украины, в сроки, предусмотренные коллективным договором, но не реже раза в пять лет (п. 4 Порядка).
В ходе аттестации для определения условий труда и исследования физических, химических, биологических, психофизиологических факторов производственной среды и трудового процесса проводятся в процессе работы в характерных (типичных) производственных условиях, когда средства коллективной и индивидуальной защиты исправны и действуют эффективно (п. 3.4. Методических рекомендаций).
Там, где производство прекращено, провести исследование факторов производственной среды, отнести рабочие места к категории с вредными и тяжелыми условиями труда и определить право работников на льготы и компенсации, не нарушая требований Методических рекомендаций, невозможно.
Следовательно, аттестация на рабочих местах, где не ведется производственная деятельность, не проводится. После возобновления работы на этих рабочих местах необходимо провести аттестацию в кратчайшие сроки.
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По материалам: Finance.ua
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