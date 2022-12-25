Нужен ли загранпаспорт для продления защиты в Чехии: официальное объяснение — Finance.ua
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Нужен ли загранпаспорт для продления защиты в Чехии: официальное объяснение

Личные финансы
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Украинцы в Чехии должны продлить временную защиту до 31 марта 2023 года, получив визовую вклейку в загранпаспорт.
Что делать прибывшим без такого документа беженцам, разъяснение предоставило МВД Чехии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Отмечается, что в законопроекте о помощи украинским беженцам Lex Ukrajina IV есть следующая формулировка:
«Предоставление временной защиты обозначается визовой вклейкой в проездном документе иностранца на срок до 31 марта 2024 года. Если, учитывая местные условия, обозначить предоставление временной защиты невозможно путем вклеивания визы, возможно сделать запись о предоставлении временной защиты в проездном документе или вне его».
Если иностранец докажет, что не может получить паспорт в компетентных органах своей страны, МВД Чехии или полиция выдаст ему проездное удостоверение личности.
Впрочем, сейчас подать заявление на получение загранпаспорта можно в посольстве Украины, отмечает представитель отдела прессы и связей с общественностью МВД Чешской Республики Гана Мала.
«Доказательство невозможности получения загранпаспорта рассматривается индивидуально с учетом ситуации. Обязанность доказать такой факт лежит на стороне заявителя», — объясняет она.
Если у иностранца с временной защитой нет загранпаспорта, МВД выдаст проездное удостоверение личности только после того, как человек докажет необходимость уехать из Чехии по рабочей или другой срочной причине и показав билет на самолет или другой тип транспорта.
«Проездное удостоверение личности не выдается с целью путешествия в Украину. Местные условия в отделениях полиции и МВД позволяют выдавать проездные удостоверения личности только в действительно обоснованных случаях», — отметила представитель министерства.
Подробная информация о проездном удостоверении личности доступна на сайте Министерства внутренних дел: «Информация для граждан Украины».
Также в МВД объясняют: даже если украинец получил визу временной защиты во «внутреннем паспорте», он имеет возможность обратиться за оформлением загранпаспорта в посольстве.
Если у ребенка нет загранпаспорта, и он вписан в загранпаспорт одного из родителей, то виза временной защиты должна быть вклеена в паспорт родителей.
По материалам:
РБК-Україна
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