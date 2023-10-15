Новый смартфон Oppo A2x выйдет 14 октября — Finance.ua
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Новый смартфон Oppo A2x выйдет 14 октября

Фондовый рынок
14
Новый смартфон Oppo A2x выйдет 14 октября
Новый смартфон Oppo A2x выйдет 14 октября
Oppo A2x появится на рынке 14 октября, об этом сегодня сообщила компания на своей странице в Weibo. Смартфон также был включен в список товаров в онлайн-магазине бренда, где было раскрыто, что это будет доступный аппарат с начальной ценой от CNY1,099 (около $150).
Характеристики пока не разглашены, но по данным отчетов, он может получить чипсет Dimensity 6020. В списке конфигураций памяти указаны 6/128 ГБ или 8/256 ГБ. Мы видим одну камеру сзади и еще одну спереди на каплевидной выемке.
В онлайн-магазине Oppo A2x представлен в цвете Midnight Black, однако официальные постеры однозначно указывают на еще два варианта — Flying Frost Purple и Mulberry Gold. Кнопка питания большая и плоская, что означает, что она выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. Это указывает на то, что передняя панель представляет собой LCD-экран.
До сих пор много характеристик Oppo A2x не известны, но через четыре дня мы получим четкую картину. Аппарат будет представлен на рынке Китая, и мы будем следить, появится ли он за рубежом, под тем же названием или другим.
По материалам:
itechua
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