Новый смартфон Oppo A2x выйдет 14 октября — Finance.ua

Новый смартфон Oppo A2x выйдет 14 октября Сегодня 02:59 — Фондовый рынок

Новый смартфон Oppo A2x выйдет 14 октября

Oppo A2x появится на рынке 14 октября, об этом сегодня сообщила компания на своей странице в Weibo. Смартфон также был включен в список товаров в онлайн-магазине бренда, где было раскрыто, что это будет доступный аппарат с начальной ценой от CNY1,099 (около $150).

Характеристики пока не разглашены, но по данным отчетов, он может получить чипсет Dimensity 6020. В списке конфигураций памяти указаны 6/128 ГБ или 8/256 ГБ. Мы видим одну камеру сзади и еще одну спереди на каплевидной выемке.

В онлайн-магазине Oppo A2x представлен в цвете Midnight Black, однако официальные постеры однозначно указывают на еще два варианта — Flying Frost Purple и Mulberry Gold. Кнопка питания большая и плоская, что означает, что она выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. Это указывает на то, что передняя панель представляет собой LCD-экран.

До сих пор много характеристик Oppo A2x не известны, но через четыре дня мы получим четкую картину. Аппарат будет представлен на рынке Китая, и мы будем следить, появится ли он за рубежом, под тем же названием или другим.

itechua По материалам:

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