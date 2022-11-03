Новый рекорд инфляции в Германии и проблемы на долговом рынке США: рецессия рядом? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Новый рекорд инфляции в Германии и проблемы на долговом рынке США: рецессия рядом? Сегодня 13:55 — Валюта

Годовая инфляция в Германии по итогам октября достигла рекордных 10,4%, следует из предварительной оценки Destatis. В четверг Европейский центральный банк повысил базовую ставку на 0,75% — до 2,00% годовых. Базовая процентная ставка увеличена до 2,00%, ставка по депозитам теперь составляет 1,50%, по краткосрочным кредитам — 2,25%. Вместе с тем регулятор отмечает, что инфляция остается слишком высокой (в сентябре она достигла 9,90%) и будет выше целевого показателя еще долго. Это прямой намек на то, что потенциал для повышения ставки до конца не исчерпан. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Инфляция в Германии (%). Источник: bloomberg.com

Ряд экспертов ожидали, что ЕЦБ объявит о шагах по сокращению своего баланса. Однако регулятор продолжил реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, у которых истек срок. Руководство ЕЦБ прекрасно понимает — если на фоне безумного энергетического кризиса еще и снижать баланс, спад ликвидности и, соответственно, цепочки банкротств будут неотвратимы.

Еще 14 октября министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) заявила о возможном начале выкупа части старых долговых обязательств. Снижение уровня ликвидности на рынке трежерис начинает вызывать беспокойство. Фактически действия Минфина США идут вразрез с «жесткой» политикой ФРС. Федрезерв в рамках QT продает UST со своего баланса. А Минфин, напротив, задумался о выкупе долгов. Если ликвидность американского госдолга снизится, это будет настоящим шоком для мировых рынков. По всей видимости, недавние события в Великобритании (точнее, вынужденная финансовая интервенция Банка Англии) заставят Казначейство США задуматься о пересмотре своей политики.

Доходность по 10-летним гособлигациям США (%). Источник: bloomberg.com

По прогнозам ассоциации ипотечных банков США, американская экономика может войти в рецессию в 2023 году. Согласно же результатам опроса NABE, страна уже находится в рецессии или вот-вот в нее погрузится. Индекс PMI для производственной сферы снизился до 49,9 с 52,0 в сентябре, а индекс PMI для сферы услуг уменьшился до 46,6 с 49,3. Замедление деловой активности очевидно. Теперь осталось дождаться «охлаждения» на рынке труда. Это будет самый серьезный индикатор. Об ухудшении экономической составляющей говорит и снижение расходов на морские перевозки. По данным Descartes Datamyne, импорт контейнеров в США за сентябрь сократился на 12,4% м/м и 11,0% г/г.

Если Минфин США действительно начнет выкуп долгов с рынка, это может привести к мощному росту фондовых рынков.

RoboForex По материалам:

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