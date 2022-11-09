Новый пункт пропуска заработает на границе с Румынией на этой неделе — Finance.ua

Новый пункт пропуска заработает на границе с Румынией на этой неделе
Новый международный автомобильный пункт пропуска «Красноильск — Викову-де-Сус» на украинско-румынской границе заработает уже на этой неделе. Проезд будет разрешен для легковых автомобилей и пустых грузовиков. Это поможет разгрузить пункт «Порубное — Сирет», который сейчас единственный на границе с Румынией.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
Уже завершен капитальный ремонт более 7 км дороги, обустроена территория и рабочие места в пункте пропуска для представителей всех служб, смонтирована система освещения и система связи, установлено оборудование.
Следующим этапом работы «Красноильска» станет пропуск грузовиков с украинским экспортом после завершения работ на румынской стороне.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью