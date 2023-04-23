Новый поезд запустят из Франции в два популярных итальянских города — Finance.ua

Новый поезд запустят из Франции в два популярных итальянских города Сегодня 05:39

Новый поезд запустят из Франции в два популярных итальянских города

Маршрут объединит Париж с Миланом и Венецией. Поезд доставит вас в эти популярные итальянские города без ограничений на багаж, очередей и тесных кресел в самолете.

Реализовать проект хотят до 2025 года. Приблизительно тогда же начнут курсировать поезда между Берлином и Парижем, а это значит, что на скоростных поездах можно будет добраться до Италии и Германии.

Путешествие в Италию в «отеле на колесах»

Путешественники все больше осознают влияние перелетов на окружающую среду, а Франция только что стала первой страной, запретившей внутренние перелеты, если они имеют железнодорожную альтернативу.

Такое изменение во взглядах привело к буму международных поездок на поездах: железнодорожные маршруты открываются по всей Европе. А поезда со спальными местами предлагают прекрасную возможность выехать вечером из дома и утром проснуться в пункте назначения.

Но современные услуги совсем не похожи на сомнительные предложения в прошлом. Компания Midnight Trains утверждает, что ее электропоезда похожи на «отель на колесах», где особое внимание уделяется уединению, качественным кроватям и хорошей звукоизоляции. В номерах имеется отдельный душ, и пассажиры могут выбирать одно-, двух- и четырехместные номера.

На борту есть бар с коктейлями и ресторанами. Вы даже можете заказать еду и напитки прямо в купе.

В планах Midnight Trains построить обширную европейскую железнодорожную сеть, которая станет альтернативой перелетам. Запускать новые маршруты планируют этапами, а к 2030-му надеются создать полностью функционирующую систему.

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Телеканал 24 По материалам:

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