Новый Nissan X-Trail 2022 официально представлен — Finance.ua
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Новый Nissan X-Trail 2022 официально представлен

Технологии&Авто
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Новый Nissan X-Trail 2022 официально представлен
Новый Nissan X-Trail 2022 официально представлен, Фото: Nissan
Состоялась европейская презентация Nissan X-Trail четвертого поколения. Кроссовер поступит в продажу до конца осени, а в первом квартале 2023 года должен появиться и в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба компании Nissan.
Новый Nissan X-Trail не секрет, ведь его американский брат-близнец Rogue нового поколения продается на североамериканском рынке с 2020 года. Европейская версия практически ничем не отличается от него снаружи: у авто граненый дизайн с широкой V-образной решеткой радиатора и «двухэтажной» диодной оптикой.
Размеры Nissan X-Trail 2022:
  • длина — 4681 мм;
  • ширина — 1840 мм;
  • высота — 1730 мм;
  • колесная база — 2706 мм.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Интерьер Nissan X-Trail выполнен в новом стиле, знакомом благодаря младшему Qashqai. Кроссовер Nissan получил виртуальную приборную панель, проекцию на лобовое стекло и большой 9,0-дюймовый тачскрин. Предложат версии на 5 и 7 мест, причем в пятиместной конфигурации объем багажника вырос до 585 л.
Список доступных для модели опций расширили — теперь доступны трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфонов, электропривод двери багажника с сенсором открывания и улучшенная система полуавтономного вождения.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Изначальный кроссовер Nissan X-Trail получит новый 1,5-литровый турбомотор на 163 л. с. Он доступен только с вариатором и передним приводом.
Кроме того, предложена гибридная установка e-Power, в которой колеса вращает электромотор, а 1,5-литровый бензиновый двигатель выполняет роль генератора и производит электроэнергию. Традиционной коробки передач авто нет, как и в электромобиле. Однако есть технология e-Pedal, позволяющая ездить без педали тормоза (авто тормозит, если отпустить газ).
Мощность Nissan X-Trail e-Power составляет 204 л. с. передним приводом и 213 л. с. — с полным. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, во втором — 7 секунд. Расход топлива составляет 5,8 и 6,3 л/100 км соответственно.
По материалам:
Фокус
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