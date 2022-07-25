Новый курс валют не остановил падение цен на автогаз — Finance.ua
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Новый курс валют не остановил падение цен на автогаз

Энергетика
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Средняя цена на сжиженный газ за выходные в сетях АЗС снизилась на 30 копеек — до 30,09 грн/л.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сети Shell продукт подешевел на 60 копеек, до 28,99 грн/л, на станциях KLO — на 40 копеек, до 29,27 грн/л.
На 2 гривны снизила цену сеть «Нефтек», до 29,99 грн/л. В сетях «Авантаж 7» и Motto автогаз подешевел на 1 гривну, до 27,95 и 29,37 грн/л соответственно.
Вместе с тем сети Prime и SOCAR откорректировали цены в пределах 0,5-1,13 гривен. Сейчас автогаз там стоит 33 и 30,73 грн/л соответственно.
Как сообщал УНИАН, 21 июля решением Национального банка Украины официальный курс доллара был поднят на 25%, до 36,56 грн/долл.
Несмотря на это, цены на топливо в украинских сетях АЗС имеют все шансы удержаться на текущем уровне.
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По материалам:
УНІАН
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