Новый Ford Explorer 2023 официально представлен: что изменилось в кроссовере (фото) — Finance.ua
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Новый Ford Explorer 2023 официально представлен: что изменилось в кроссовере (фото)

Технологии&Авто
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Новый Ford Explorer 2023 официально представлен: что изменилось в кроссовере (фото)
Новый Ford Explorer 2023 официально представлен: что изменилось в кроссовере (фото)
В Китае презентовали Ford Explorer 2023. Самый большой кроссовер Ford прошел плановый фейслифтинг и поступит в продажу с конца августа. Об этом сообщает официальный сайт Ford.
Место для дебюта обновленной модели выбрали не зря. Explorer производят не только в США, но и в Китае на совместном предприятии Changan-Ford.
Новый Ford Explorer узнается, прежде всего, по измененной передней части: решетка радиатора стала крупнее, а фары теперь продолговатые. Также заменены бамперы, а сзади обращают на себя внимание новые Г-образные фонари.
Новый Ford Explorer 2023 официально представлен: что изменилось в кроссовере (фото)
Спортивная версия ST-Line смотрится выразительнее благодаря иному узору радиаторной решетки и большим воздухозаборникам. После доработки размеры кроссовера несколько изменились.

Габариты Ford Explorer 2023:

  • Длина — 5063 мм
  • Ширина — 2004 мм
  • Высота — 1778 мм
  • Колесная база — 3025 мм
Салон Ford Explorer выполнен в стиле нового поколения Mondeo. Передняя панель полностью заменена и на ней установлен широкий 27-дюймовый дисплей мультимедиа. Также у кроссовера новые переключатели климата и более комфортабельные передние сиденья. Перечень опций пополнили проекция на лобовое стекло и функция распознавания лица.
Новый Ford Explorer 2023 официально представлен: что изменилось в кроссовере (фото)
Двигатели Ford Explorer 2023 остались прежними. Модель предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 2,3 л (276 и 300 л. с.) и 3,0 л (365 и 400 л. с.), а также в 444-сильном гибридном исполнении. Все версии получили 10-ступенчатую автоматическую КПП, а привод может быть задним или полным.
По материалам:
Фокус
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