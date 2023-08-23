Новый флагман: представлен самый дорогой и самый роскошный кроссовер Bentley (фото) — Finance.ua
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Новый флагман: представлен самый дорогой и самый роскошный кроссовер Bentley (фото)

Технологии&Авто
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Новый флагман: представлен самый дорогой и самый роскошный кроссовер Bentley (фото)
Новый флагман: представлен самый дорогой и самый роскошный кроссовер Bentley (фото)
Линейку Bentley Bentayga 2024 года пополнила новая топовая версия EWB Mulliner. Роскошный кроссовер будут продавать по цене более 300 000 долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте британской марки.
Как следует из названия, самый дорогой Bentayga строится в подразделении Mulliner, которое не одно десятилетие создает роскошные версии моделей Bentley. После прекращения производства Bentley Mulsanne именно Bentayga EWB является флагманской моделью марки.
Новый флагман: представлен самый дорогой и самый роскошный кроссовер Bentley (фото)
В основе Bentley Bentayga EWB Mulliner лежит удлиненный 5,29-метровый вариант кроссовера. От стандартной модели его можно отличить по особой решетке радиатора и 22-дюймовым дискам.
Новый флагман: представлен самый дорогой и самый роскошный кроссовер Bentley (фото)
Салон Bentley Bentayga EWB Mulliner украшен дорогой кожей, причем она может быть даже трехцветной (доступны 4000 цветовых комбинаций). Коврики выполнены из натуральной шерсти.
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Кроссовер Bentley предлагают в версиях на 4 и 5 мест. Четырехместный вариант более роскошный — в этом случае сзади установлены два кресла с электроприводом и массажем, способные самостоятельно подстраиваться под пассажира.
Новый флагман: представлен самый дорогой и самый роскошный кроссовер Bentley (фото)
Новый Bentley Bentayga EWB Mulliner оснащен 4,0-литровым 550-сильным V8 твин-турбо и 8-ступенчатой ​​автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с и развивает 290 км/ч. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска, а за маневренность — полноуправляемое шасси.
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По материалам:
Фокус
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