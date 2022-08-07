Новый Duster 2022 получил практичную и вместительную версию для бизнеса (фото) — Finance.ua

Новый Duster 2022 получил практичную и вместительную версию для бизнеса (фото) 07.08.2022, 01:16 — Технологии&Авто

Новый Duster 2022 получил практичную и вместительную версию для бизнеса (фото), www.dacia.co.uk

В Великобритании представлена новая Dacia Duster Commercial. Фургон прошел обновление вслед за стандартным кроссовером и поступит в продажу по цене от 16 750 евро.

Подробности авто раскрыты на официальном сайте Dacia.

Как и все Dacia и Renault Duster 2022, фургон отличается измененными фарами, фонарями и радиаторной решеткой. Отличить его от стандартного кроссовера можно разве что при отсутствии серебристых вставок на бамперах. Интересная деталь: в авто заднее стекло заменено черным пластиком, хотя издалека этого не видно.

www.dacia.co.uk

Из салона убраны задние сиденья и часть отделки, а за передними креслами появилась перегородка. Для перевозки грузов обустроен отсек объемом 1623 л. Грузоподъемность авто составляет 503 кг.

Базовая комплектация Dacia Duster Commercial включает в себя кондиционер, электростеклоподъемники, круиз-контроль, аудиосистему, Bluetooth. Более дорогая версия Expression за 21700 евро добавляет 16-дюймовые литые диски, камеру заднего вида, парктроник и 8-дюймовый сенсорный дисплей.

www.dacia.co.uk

На выбор предложены бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (90 л. с.) и 1,3 л (150 л. с.), а также 1,5-литровый 115-сильный турбодизель. По-прежнему только дизельный вариант может быть полноприводным.

Фокус По материалам:

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