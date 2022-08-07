Новый Duster 2022 получил практичную и вместительную версию для бизнеса (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый Duster 2022 получил практичную и вместительную версию для бизнеса (фото)

Технологии&Авто
33
Новый Duster 2022 получил практичную и вместительную версию для бизнеса (фото)
Новый Duster 2022 получил практичную и вместительную версию для бизнеса (фото), www.dacia.co.uk
В Великобритании представлена новая Dacia Duster Commercial. Фургон прошел обновление вслед за стандартным кроссовером и поступит в продажу по цене от 16 750 евро.
Подробности авто раскрыты на официальном сайте Dacia.
Как и все Dacia и Renault Duster 2022, фургон отличается измененными фарами, фонарями и радиаторной решеткой. Отличить его от стандартного кроссовера можно разве что при отсутствии серебристых вставок на бамперах. Интересная деталь: в авто заднее стекло заменено черным пластиком, хотя издалека этого не видно.
Новый Duster 2022 получил практичную и вместительную версию для бизнеса (фото)
www.dacia.co.uk
Из салона убраны задние сиденья и часть отделки, а за передними креслами появилась перегородка. Для перевозки грузов обустроен отсек объемом 1623 л. Грузоподъемность авто составляет 503 кг.
Базовая комплектация Dacia Duster Commercial включает в себя кондиционер, электростеклоподъемники, круиз-контроль, аудиосистему, Bluetooth. Более дорогая версия Expression за 21700 евро добавляет 16-дюймовые литые диски, камеру заднего вида, парктроник и 8-дюймовый сенсорный дисплей.
Новый Duster 2022 получил практичную и вместительную версию для бизнеса (фото)
www.dacia.co.uk
На выбор предложены бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (90 л. с.) и 1,3 л (150 л. с.), а также 1,5-литровый 115-сильный турбодизель. По-прежнему только дизельный вариант может быть полноприводным.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.