Новый доступный кроссовер Subaru Rex — с передним приводом и вариатором Сегодня 07:28 — Технологии&Авто

Новый доступный кроссовер Subaru Rex — с передним приводом и вариатором, Фото: mezha.media

Компания Subaru представила свой новый автомобиль. Это кроссовер с названием Rex — таким же коротким, как и сам автомобиль: всего 3,99 метра от «носа» до «хвоста». Однако Subaru Rex позиционируется как кроссовер, на что намекают не только общие черты кузова и большие 16- или 17-дюймовые колеса, но и хороший клиренс в 185 мм.

Однако автомобиль Subaru Rex оснащается только обычным 1,2-литровым мотором (87 л.с.) в паре с вариатором и передним приводом.

Фото: mezha.media

Кроссовер Subaru Rex имеет светодиодные фары, систему контроля рядности движения и «слепых зон» боковых зеркал. А в салоне можно увидеть климат-контроль, сенсорный 9-дюймовый дисплей, цифровую панель приборов (7-дюймовый дисплей), контрастную красно-серебристую отделку.

Продажи автомобиля Subaru Rex стартуют уже в скором времени. Примерная стоимость в Японии составляет $11-14 тыс. в зависимости от комплектации.

Фото: mezha.media

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