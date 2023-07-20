Новый бюджетный кроссовер Hyundai бьет рекорды продаж (фото) — Finance.ua

Новый бюджетный кроссовер Hyundai бьет рекорды продаж (фото) 20.07.2023, 01:19 — Фондовый рынок

Новый бюджетный кроссовер Hyundai бьет рекорды продаж (фото)

Новый компактный кроссовер Hyundai Exter, оцененный в базовой версии примерно в 7,3 тыс. долларов, оказался очень успешным в Индии. В короткий срок местные дилеры Huyundai собрали уже более 16 тыс. заказов на автомобиль.

Как передает MMR , об этом сообщает портал Autocar India

По словам главного операционного директора индийского подразделения Hyundai Таруна Гарга, на новый Hyundai Exter поступает в среднем по 1800 заказов в день. В то же время срок ожидания на авто растянулся на 12 недель.

Напомним, Hyundai Exter — это стилизованный под кроссовер пятидверный хэтчбек. Имея в основе простую платформу Hyundai Grand i10 Nios и Hyundai Aura, он имеет только передний привод и единственный четырехцилиндровый атмосферный двигатель с рабочим объемом 1,2 литра. Автомобиль доступен в бензиновой и биотопливной версиях мощностью 83 и 69 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия — пятиступенчатая «механика» или «робот».

В «базе» кроссовер имеет шесть подушек безопасности, антиблокировочную систему тормозов (ABS), кондиционер и простенькую цифровую приборку. В более дорогих комплектациях есть система стабилизации, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, штатная навигация, климат-контроль, камера заднего вида, люк в крыше, круиз-контроль, кнопка запуска двигателя и современный видеорегистратор.

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