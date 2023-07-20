Новый бюджетный кроссовер Hyundai бьет рекорды продаж (фото) — Finance.ua

Новый бюджетный кроссовер Hyundai бьет рекорды продаж (фото)
Новый компактный кроссовер Hyundai Exter, оцененный в базовой версии примерно в 7,3 тыс. долларов, оказался очень успешным в Индии. В короткий срок местные дилеры Huyundai собрали уже более 16 тыс. заказов на автомобиль.
Как передает MMR, об этом сообщает портал Autocar India.
По словам главного операционного директора индийского подразделения Hyundai Таруна Гарга, на новый Hyundai Exter поступает в среднем по 1800 заказов в день. В то же время срок ожидания на авто растянулся на 12 недель.
Напомним, Hyundai Exter — это стилизованный под кроссовер пятидверный хэтчбек. Имея в основе простую платформу Hyundai Grand i10 Nios и Hyundai Aura, он имеет только передний привод и единственный четырехцилиндровый атмосферный двигатель с рабочим объемом 1,2 литра. Автомобиль доступен в бензиновой и биотопливной версиях мощностью 83 и 69 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия — пятиступенчатая «механика» или «робот».
В «базе» кроссовер имеет шесть подушек безопасности, антиблокировочную систему тормозов (ABS), кондиционер и простенькую цифровую приборку. В более дорогих комплектациях есть система стабилизации, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, штатная навигация, климат-контроль, камера заднего вида, люк в крыше, круиз-контроль, кнопка запуска двигателя и современный видеорегистратор.
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