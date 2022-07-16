Новый автомобиль марки SsangYong (фото) — Finance.ua
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Новый автомобиль марки SsangYong (фото)

Технологии&Авто
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В Южной Корее фотошпионы заметили новую модель кроссовера SsangYong, о которой сам производитель пока ничего не сообщал. По их словам, речь идет о новинке под названием Torres, эскизы которой уже были распространены в сети.
Можно предположить, что автопроизводитель готовится к выпуску очередной модели, но сейчас марка находится в тяжелом финансовом положении. В этой ситуации презентовать новые модели можно крайне редко.
Новый автомобиль марки SsangYong (фото)
Скорее всего, фотошпионам попалась новая модификация Torres. За счет измененного экстерьера ее, скорее всего, будут позиционировать как внедорожное исполнение. Специалисты Autohome отмечают, что снимок был сделан в дизайн-студии SsangYong. Есть возможность того, что машина может быть одним из полноразмерных макетов, пробой дизайна. В результате корейцы остановились на левом варианте Торреса, а от правого отказались.
Напомним, интересы SsangYong Motor в Украине представляла автомобильная компания АИС, которая на базе Кременчугского автосборочного завода осуществляла крупноузловую сборку автомобилей SsangYong, в частности Kyron, Actyon, Korando, Rexton.
По материалам:
MMR
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