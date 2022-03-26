Новые санкции: интернет-холдинг VK остался без доступа к серверам Microsoft, а приложения нескольких российских банков больше недоступны в Play Market — Finance.ua
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Новые санкции: интернет-холдинг VK остался без доступа к серверам Microsoft, а приложения нескольких российских банков больше недоступны в Play Market

Сегодня 23:00Фондовый рынок
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Все больше международных компаний и сервисов отказываются сотрудничать с россией после нападения на Украину. Apple и Google разорвали связи с российскими платежными картами «Мир». Apple удаляет карты «Мир» в качестве опции у Apple Pay.
«Ожидается, что Apple удалит из сервиса уже имеющиеся карты в ближайшие дни. Тем временем Google приостановил пилотный план, который позволит клиентам использовать карты «Мир» в Google Pay в россии. Об этом сообщает The Wall Street Journal",— сообщил на своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Кроме того, компания Terrasoft навсегда уходит с рынков россии и беларуси. Она инвестировала в поддержку украинской армии и волонтерские проекты более 10 млн. грн.
Российский интернет-холдинг VK, в прошлом Mail.ru Group, остался без доступа к серверам Microsoft. Это привело к проблемам работы почтового сервиса Mail.ru. Пользователи уже не могут просматривать файлы, прикрепленные к сообщениям.
Российский киберспортивный клуб Team Spirit (чемпионы мира по Dota 2) переезжают из Москвы в Белград. Команда также отказывается от расширения инфраструктуры в Москве.
Приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк», «ФК Открытие» и «Новикомбанк» стали недоступны для загрузки в Play Market. Однако если приложение было загружено ранее, то оно работает без изменений.
Компания Schlumberger, занимающаяся разработкой технологических и цифровых решений для энергетической сферы, также приостановила новые инвестиции в рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ITC.ua
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