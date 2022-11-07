Новые предложения кешбэка ПУМБ в ноябре — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Новые предложения кешбэка ПУМБ в ноябре Сегодня 14:16 — Финтех и Карты

Новые предложения кешбэка ПУМБ в ноябре

В этом ноябре ПУМБ приготовил новые, интересные и полезные предложения кешбэка для клиентов.

В мобильном приложении ПУМБ Online уже доступны новые партнерские предложения:

Multiplex — 3% на все билеты в кино на сайте, в мобильном приложении или в кассе (кешбэк не начисляется за оплату в баре кинотеатра)

Teahouse — 20% на покупку чая, кофе, какао, посуды и подарков на сайте Teahouse.ua

Также продолжается действие кешбэка от других партнеров:

MOYO — 1% кешбэка на все товары на сайте и в магазинах сети

Intertop Fashionshop* — 6% кешбэка на весь ассортимент на сайте и в приложении

Київстар ТБ** — 50% кешбэка за оплату пакета Премиум HD на 6 месяцев

MasterZoo — 5% кешбэка на товары для домашних питомцев на сайте

Flowers.ua — 15% кешбэка на заказы в мобильном приложении

Adonis — 3% кешбэка на все услуги в многопрофильном медицинском центре для детей и взрослых

Страхування — 10% кешбека за оформление Автогражданки или Зеленой карты на сайте ПУМБ

BS-Partner — 5% кешбэка на технику Bosch и Siemens

Sat.ua — 5% кешбэка на услуги перевозки грузов

Больше информации о партнерских предложениях — в ПУМБ Online. Максимальная сумма кешбэка от партнеров зависит от условий предложения каждого из них.

Также в ноябре банк продлил действие кешбэка на коммунальные услуги и добавил новую категорию — общественный транспорт*.

Для подключения кешбэка необходимо перейти во вкладку «Больше» приложения ПУМБ Online, затем — «Кешбэк» и выбрать предложения от партнеров и банка.

Минимальная сумма для вывода кешбэка — 100 грн. Удерживается налог в размере 19,5%. Напомним, что общая сумма накоплений за месяц состоит из суммы кешбэка от банка и от партнеров. Клиенты банка могут выбирать любые интересующие их предложения, чтобы получить максимальное количество вознаграждений.

Больше о кешбэке читайте по ссылке

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*Условия кешбэка персональные и могут отличаться у клиентов банка.

**Доступен только для существующих клиентов банка, не являющихся пользователями мобильной связи от Киевстар.

ПУМБ По материалам:

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