Новые правила в Чехии: куда обращаться украинцам, которые не могут арендовать жилье — Finance.ua

Новые правила в Чехии: куда обращаться украинцам, которые не могут арендовать жилье Сегодня 09:25 — Личные финансы

1 июля 2023 года вступает в силу закон Lex Ukrajina V , содержащий существенные изменения относительно правил пребывания украинцев с временной защитой в Чехии. В частности, изменения касаются бесплатного проживания в так называемом экстренном жилье (по-чешски nouzové ubytovanie).

Об этом пишет proukrainu.blesk.cz

Теперь государство будет предоставлять бесплатное жилье всем украинцам с временной защитой только в течение первых 150 дней после получения визы. Обратите внимание: экстренное жилье предоставляют в регионах, не в Праге.

После 150 дней продолжить проживать бесплатно могут только люди из категории уязвимых лиц. Все остальные должны начать платить за жилье.

Что делать тем, кто после 1 июля не сможет найти жилье, объясняет Кристина Бенешова — юрист, сотрудничающая с правительством Чехии и национальным координатором по вопросам интеграции и адаптации беженцев из Украины Кларой Шимачковой Лауренчиковой.

Кристина объясняет: «Об уязвимых группах людей будет заботиться государство. А вот с неуязвимыми сложнее, ведь фактически предполагается, что они сами найдут себе жилье, ведь нет больших препятствий для того, чтобы выйти на рынок труда. Но это не значит, что государство оставит их совсем без помощи. А теперь о том, какую помощь можно попросить».

Чрезвычайная немедленная помощь

Специальный вид единовременной финансовой помощи от центра занятости — на чешском mimořádná okamžitá pomoc — предназначен для выплаты в особых случаях. Размер помощи зависит от конкретных затрат, которые необходимо доказать.

«Для лиц из Украины в первую очередь назначена специальная гуманитарная помощь. Но если я попадаю в действительно затруднительную ситуацию, например, ищу жилье и найду квартиру, которую мы можем оплатить двумя домохозяйствами в совместном проживании, но у нас нет финансов на оплату залога. В центре занятости есть тип финансовой помощи, которая называется чрезвычайной немедленной помощью и фактически рассчитывается из суммы необходимых расходов. Я могу подать в центр занятости проект договора аренды и просить о помощи с оплатой залога», — приводит пример юрист Кристина Бенешова.

Чрезвычайная неотложная помощь не имеет четко определенного максимального лимита. Сумму помощи рассчитывают на основе реальной стоимости затрат. «Законом урегулировано, что эти выплаты зависят от конкретной суммы расходов, которые я должна заплатить, и на которые пока нет средств».

Возвращать выплаченную долю не придется, ведь немедленная помощь является разновидностью социальной помощи, которая выплачивается единовременно и не требует возмещения.

Социальное жилье от городов и регионов после 1 июля

Что делать тем, кто знает, что после 1 июля не сможет арендовать жилье и одновременно не сможет продолжить жить бесплатно?

Кристина Бенешова объясняет, что правительство Чехии общается с местными властями, которые должны урегулировать предоставление стандартного социального жилья на местах.

Юрист советует начать поиск социального жилья с обращения в департамент социальных служб в городской администрации: «Они владеют информацией о том, куда направить человека». Ожидается, что города и регионы будут публиковать номера горячих телефонных линий. На местах также будут работать некоммерческие организации, которые будут консультировать украинцев. Также можно обратиться в центры KACPU с просьбой предоставить контакт на службу социальной защиты населения.

Фактически помощь с размещением украинцев с временной защитой, которые не относятся к категории уязвимых лиц, отныне будет предоставляться не централизованно на уровне государства, а местными властями. А желающим получить социальное жилье придется проактивно искать информацию о свободных местах для людей, которым грозит, что они окажутся на улице.

«В эти минуты все города, все регионы готовятся к этой ситуации. И все готовы искать хоть какие-то промежуточные решения на время, пока не помогут этим людям найти что-нибудь более долгосрочное» — комментирует юрист.

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