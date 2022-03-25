Новые правила трудовых отношений во время войны: 60-часовая рабочая неделя и без государственных праздников — Finance.ua
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Новые правила трудовых отношений во время войны: 60-часовая рабочая неделя и без государственных праздников

Сегодня 20:05Личные финансы
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Новые правила трудовых отношений во время войны: 60-часовая рабочая неделя и без государственных праздниковНовые правила трудовых отношений во время войны: 60-часовая рабочая неделя и без государственных праздников, pon.org.ua
В четверг, 24 марта, в Украине вступил в силу специальный закон, регулирующий трудовые отношения в Украине на период действия правового режима военного положения.
Как объясняет юрист Ирина Власюк, закон существенно меняет действующее законодательство о труде, пишет Главком.

Изменения, касающиеся оплаты труда:

  • Работодатель не несет ответственности за невыплату или несвоевременную выплату заработной платы, если это обусловлено боевыми действиями или иными обстоятельствами, исключающими возможность произвести выплату.
  • Работодатель обязан выплатить начисленную, но не выплаченную заработную плату после возобновления работы предприятия.
  • Работодатель и работник могут временно приостановить действие трудового договора и вернуться к работе, когда реально возможно предоставить работнику работу.
  • Выплата заработной платы за время, на которое было приостановлено действие трудового договора, возлагается на рф (очевидно на средства ожидаемых репараций).
  • Работодатель может приостановить действие отдельных положений коллективного трудового контракта.
  • Забастовки запрещены.

Прием на работу:

  • Испытательный срок может применяться к любой категории работников.
  • Работодатель вправе замещать временно отсутствующего работника (в связи с отпуском, болезнью, эвакуацией, простоем или пропавшего без вести) новыми работниками и заключать с ними срочные трудовые договоры.
  • Работники могут привлекаться работодателем для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий.

Увольнение с работы:

  • Работник не может уволиться по собственной инициативе, если он был привлечен к общественно полезным работам или к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, даже если предприятие находится в районах, где проходят боевые действия.
  • Работодателям разрешено увольнять работников, временно нетрудоспособных или находящихся в отпуске (кроме декретного отпуска) в день окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

Рабочее время:

  • Продолжительность рабочего времени увеличена до 60 часов в неделю вместо 40.
  • Не ограничивается длительность сверхурочной работы.
  • Время начала и окончания работы (смены) определяется работодателем.
  • Военное командование может устанавливать 6-дневную рабочую неделю.

Время отдыха:

  • Выходные на время государственных праздников не предоставляются.
  • Еженедельный непрерывный выходной может быть сокращен до 24 часов.
  • Можно привлекать работников к работе в выходной день.
  • Работодатель может отказать в предоставлении отпуска (не считая декретного) работнику объекта критической инфраструктуры.

Труд женщин:

  • Женщин можно привлекать к тяжелым, вредным, опасным и подземным работам.
  • По их согласию, работники с детьми могут работать ночью, в выходные дни, сверхурочно отправляться в командировки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
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