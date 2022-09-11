Новые правила покупки валюты: как изменится курс доллара — Finance.ua

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Новые правила покупки валюты: как изменится курс доллара

Валюта
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Новые правила покупки валюты: как изменится курс доллара
Новые правила покупки валюты: как изменится курс доллара
Дефицит наличной валюты, который банки и клиенты констатируют в Украине уже несколько месяцев подряд, похоже, скоро будет ликвидирован. В Национальном банке приняли постановление № 197, содержание которого — в увеличении предложения наличной валюты в кассах банков
Новые правила уже действуют с 6 сентября, пишет Фокус.
По оценкам НБУ, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка и не повлияет на международные резервы Украины. Вопрос сохранения золотовалютных резервов в условиях высокого спроса на валюту очень важен. По состоянию на 1 сентября 2022 г. международные резервы Украины составляли $25,436 млрд Всего с 1 января по 1 сентября резервы сократились на $3,65 млрд.
Одно из главных нововведений, утвержденных Нацбанком, — объем наличной валюты, который банк может предложить населению через кассы, теперь будет включать в себя весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половины от него.
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Ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Куренной считает, что это решение должно увеличить объем валюты на продажу через кассы банка, а также снизить котировки курса доллара на наличном рынке — вернуть наличку ниже 40 USDUAH.
«Увидим, достаточно ли этого решения для укрепления наличного курса гривны. Мы считаем, что рынок должен вернуться с 40,80-41,10 USDUAH до 39,50-40,00 USDUAH, благодаря этому решению», — отметил Куренной.
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Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, также уверена, что данная мера Нацбанка расширит предложение наличной валюты банками и усилит конкуренцию на рынке. Следовательно, по ее мнению, вполне вероятно, что в ближайшие несколько недель курс на наличном рынке уйдет в коридор 40,1-40,7 USDUAH.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Фокус
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