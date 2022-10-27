Новые «права» каждые 5-10 лет: в закон хотят внести важное изменение — петиция Сегодня 17:00 — Личные финансы

Важные изменения хотят внести в законопроект № 8082, предусматривающий введение в Украине срока действия водительских удостоверений от 5 до 10 лет. На сайте официального представителя Президента Украины появилась петиция № 22/165704-еп с просьбой не распространять положения законопроекта № 8082 на «права», выданные до его принятия.

Авторы петиции утверждают, что многие украинские водители не хотят получать новые права каждые 10 лет. Поэтому он просил, чтобы положения Закона 8082 не применялись к водительским правам, выданным до его прохождения.

Напомним, законопроект зарегистрирован в Верховной Раде в сентябре 2022 года. Его инициатор — премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Законопроект рассматривает парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.

В пояснительной записке к законопроекту № 8082 говорится, что Украине необходимо имплементировать соглашение об ассоциации с ЕС по безопасности дорожного движения.

Поэтому рекомендовано, чтобы водительское удостоверение было действительно 5-10 лет в зависимости от категории ТС. Кроме того, рекомендуется определить условия для осуществления управления традиционными знаниями (например, условия сдачи экзамена).

На момент написания петиции № 22/165704-еп подписали только 64 человека. Однако сбор подписей продлится еще 73 дня. Чтобы петиция была рассмотрена президентом Владимиром Зеленским, она должна набрать 25 тысяч подписей.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон Украины „О дорожном движении“ по имплементации законодательства», которым предлагается существенно сократить срок действия водительских удостоверений;

сервисные центры МВД работают по принципу экстерриториальности. Восстановить документы, сдать экзамен или обменять водительское удостоверение теперь можно в любом населенном пункте;

в Украине предлагают сдавать экзамен по теории вождения для получения водительского удостоверения без обязательной подготовки в автошколе. То есть готовиться к такому тестированию могут разрешить самостоятельно.

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MMR По материалам:

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