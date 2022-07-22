Новые лимиты на валютные операции за рубежом не угрожают деятельности волонтеров — НБУ
Новые лимиты на валютные операции за границей не угрожают деятельности волонтеров.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора в Фейсбуке.
В Нацбанке подчеркивают, что установление лимита — это один из действенных способов сохранить валютные резервы, которые являются основой, чтобы выстоять в этой войне, учитывая значительные потребности страны в валюте, и послевоенного восстановления.
Читайте также
«Национальный банк, учитывая запросы волонтеров, еще в начале апреля ввел послабления для волонтеров. Так, физические лица могут покупать и перечислять иностранную валюту для покупки товаров оборонного назначения за границей в пределах ежемесячного лимита в размере 400 тыс. грн в эквиваленте», — говорится в сообщении.
К таким товарам относятся большинство из поставляемых волонтерами: бронежилеты, каски, шлемы, приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи и т.д.
Также в НБУ подчеркивают, что регулятор не устанавливал никаких ограничений на перечисление валюты со счетов благотворительных фондов или каких-либо других юридических лиц с целью закупки каких-либо товаров волонтерской помощи.
Приглашаем принять участие в Валютном форуме 2022. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны.
Поделиться новостью