Новые электронные реестры помогут защитить право собственности на недвижимость, — Шуляк

Сегодня 10:14 — Недвижимость

В Украине планируют создать три новых электронных реестра, которые помогут защитить право собственности на недвижимость.

Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Мы готовим к рассмотрению профильного комитета законопроект № 7398, предусматривающий создание трех новых электронных реестров. Они позволят владельцам защититься от мошенничества, а государству — контролировать налогообложение недвижимого имущества», — пояснила Шуляк.

По ее словам, это поможет решить существующие проблемы, связанные с учетом недвижимости, создать предпосылки для защиты права собственности на объекты недвижимого имущества и усовершенствовать системы налогообложения.

Кроме того, реестры станут важным ресурсом для ГСЧС.

В частности, это будет Единый государственный реестр зданий и сооружений, Единый государственный реестр административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин. Все они будут действовать в составе единой государственной электронной информационной системы в сфере строительства.

«Если возникнут противоречия между данными, информация из этих реестров будет иметь приоритет. Кроме того, новые реестры усовершенствуют процедуру регистрации места жительства и налогообложения недвижимого имущества», — сказала Шуляк.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.