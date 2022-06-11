В Украине планируют создать три новых электронных реестра, которые помогут защитить право собственности на недвижимость.
Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Мы готовим к рассмотрению профильного комитета законопроект № 7398, предусматривающий создание трех новых электронных реестров. Они позволят владельцам защититься от мошенничества, а государству — контролировать налогообложение недвижимого имущества», — пояснила Шуляк.
По ее словам, это поможет решить существующие проблемы, связанные с учетом недвижимости, создать предпосылки для защиты права собственности на объекты недвижимого имущества и усовершенствовать системы налогообложения.
Кроме того, реестры станут важным ресурсом для ГСЧС.
В частности, это будет Единый государственный реестр зданий и сооружений, Единый государственный реестр административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин. Все они будут действовать в составе единой государственной электронной информационной системы в сфере строительства.
«Если возникнут противоречия между данными, информация из этих реестров будет иметь приоритет. Кроме того, новые реестры усовершенствуют процедуру регистрации места жительства и налогообложения недвижимого имущества», — сказала Шуляк.