Новые электронные реестры помогут защитить право собственности на недвижимость, — Шуляк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые электронные реестры помогут защитить право собственности на недвижимость, — Шуляк

Сегодня 10:14Недвижимость
61
В Украине планируют создать три новых электронных реестра, которые помогут защитить право собственности на недвижимость.
Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Мы готовим к рассмотрению профильного комитета законопроект № 7398, предусматривающий создание трех новых электронных реестров. Они позволят владельцам защититься от мошенничества, а государству — контролировать налогообложение недвижимого имущества», — пояснила Шуляк.
По ее словам, это поможет решить существующие проблемы, связанные с учетом недвижимости, создать предпосылки для защиты права собственности на объекты недвижимого имущества и усовершенствовать системы налогообложения.
Место для вашей рекламы
Кроме того, реестры станут важным ресурсом для ГСЧС.
В частности, это будет Единый государственный реестр зданий и сооружений, Единый государственный реестр административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин. Все они будут действовать в составе единой государственной электронной информационной системы в сфере строительства.
«Если возникнут противоречия между данными, информация из этих реестров будет иметь приоритет. Кроме того, новые реестры усовершенствуют процедуру регистрации места жительства и налогообложения недвижимого имущества», — сказала Шуляк.
По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.