Новые электронные форматы налоговой накладной — Finance.ua

Новые электронные форматы налоговой накладной

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Государственная налоговая служба Украины сообщает об обновлении в специализированном клиентском программном обеспечении для формирования и подачи отчетности в «Единое окно подачи электронной отчетности» до версии 1.30.7.0 по состоянию на 27.05.2022 г.

Настоящий комплект программного обеспечения включает в себя изменения и дополнения с 31.12.2021 г. по 27.05.2022 г. включительно и устанавливается только на релизы Системы версии 1.30. Все персональные справочники и настройки пользователя остаются неизменными.

В версию 1.30.7.0 добавлены следующие новые документы:

— F/J 1201013 — Налоговая накладная;

— F/J 1201113 — Приложение 1 к налоговой накладной. Приложение к налоговой накладной;

— F/J 1201213 — Приложение 2 к налоговой накладной. Расчет корректировки количественных и стоимостных показателей в налоговую накладную.

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