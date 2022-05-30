Новые электронные форматы налоговой накладной — Finance.ua

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Новые электронные форматы налоговой накладной

Сегодня 13:33Казна и Политика
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Государственная налоговая служба Украины сообщает об обновлении в специализированном клиентском программном обеспечении для формирования и подачи отчетности в «Единое окно подачи электронной отчетности» до версии 1.30.7.0 по состоянию на 27.05.2022 г.
Настоящий комплект программного обеспечения включает в себя изменения и дополнения с 31.12.2021 г. по 27.05.2022 г. включительно и устанавливается только на релизы Системы версии 1.30. Все персональные справочники и настройки пользователя остаются неизменными.
В версию 1.30.7.0 добавлены следующие новые документы:
— F/J 1201013 — Налоговая накладная;
— F/J 1201113 — Приложение 1 к налоговой накладной. Приложение к налоговой накладной;
— F/J 1201213 — Приложение 2 к налоговой накладной. Расчет корректировки количественных и стоимостных показателей в налоговую накладную.
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По материалам: Finance.ua
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