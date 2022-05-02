Новая Зеландия ввела санкции против 170 членов Совета Федерации рф и ряда оборонных предприятий — Finance.ua
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Новая Зеландия ввела санкции против 170 членов Совета Федерации рф и ряда оборонных предприятий

Сегодня 11:37
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Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о введении новых санкций в отношении российских политиков и оборонных структур, поддерживающих войну в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Новой Зеландии.
«Этими санкциями мы демонстрируем наше намерение продолжать преследовать тех, кто несет ответственность за вторжение россии в Украину. По мере того как военная машина Путина продолжает свои незаконные атаки, и по мере того, как становятся известны новые факты зверств, мы полны решимости наказать виновных» , — заявила глава МИД.
Так, правительство Новой Зеландии ввело санкции против 170 членов Совета Федерации россии, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора, внесших свой вклад в войну в Украине.
Власти Новой Зеландии также расширили полный набор своих запретов на более чем 400 человек, попавших под действие ранее введенных запретов на поездки.
«Это еще больше запретит тем, на кого мы уже наложили санкции, осуществлять деятельность в Новой Зеландии и не позволит Новой Зеландии стать финансовой гаванью для причастных к незаконной деятельности россии в Украине», — сказала Махута.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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