Новая Зеландия ввела новые санкции против россии — Finance.ua

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Новая Зеландия ввела новые санкции против россии

Казна и Политика
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Новая Зеландия ввела новые санкции против россии
Новая Зеландия ввела новые санкции против россии
Правительство Новой Зеландии ввело новые ограничительные меры против россии за ее полномасштабную агрессию против Украины.
Об этом сообщает 1News.co.nz.
«Мы ввели санкции против 14 человек и семи организаций в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В санкционный список вошли военнослужащие, оборонные компании и руководители российских медиа каналов по распространению дезинформации, а также военизированная организация и ее старшее командование. Среди них руководители и акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие, а также члены неонацистских военизированных группировок, связанных с группой наемников «вагнера», говорится в заявлении главы МИД Новой Зеландии Нанаи Махуты.
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Она добавила, что, вводя новые санкции, Новая Зеландия четко дает понять, что осуждает тех, кто играет роль в содействии незаконным и неоправданным действиям россии в Украине.
«Постоянные сообщения о беспорядочных атаках и причиненном значительном ущербе гражданским объектам со стороны вооруженных сил россии в Украине вызывают глубокую обеспокоенность», — говорится в заявлении.
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Список санкций Новой Зеландии против россии включает уже более 1200 физических и юридических лиц.
Как сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, под санкции в Новой Зеландии попали российское информационное агентство «Инфорос» и крымское издание «newsfront».
Напомним, 11 октября правительство Новой Зеландии ввело новые ограничительные меры против россии за ее вторжение в Украину, а также попытку аннексии нескольких украинских регионов.
По материалам:
Укрінформ
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