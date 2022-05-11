Новая Зеландия ввела новые санкции против рф: за дезинформацию и кибератаки на Украину — Finance.ua

Новая Зеландия ввела новые санкции против рф: за дезинформацию и кибератаки на Украину

Сегодня 11:12

Новая Зеландия объявила о новых санкциях против рф — против дезинформации и ответственных за кибератаки на Украину.

Об этом говорится в заявлении главы МИД страны Нанаи Махуты.

«Новая Зеландия продолжает однозначно осуждать неоправданное и незаконное нападение россии на Украину», — подчеркнула Махута.

«Пропагандистская машина президента путина работает полным ходом, распространяя ложь и ложную информацию, чтобы оправдать незаконное вторжение россии. Сегодняшнее объявление отражает наше полное неприятие нарратива путина и его попытки ввести в заблуждение международное сообщество», — добавила она.

Этот раунд санкций направлен против 8 человек и организаций, причастных к кампании по дезинформации путина, а также кибератак на Украину.

«Он основывается на предыдущих санкциях Новой Зеландии против пропагандистов и расширяет наш список санкций, включая пресловутую „ферму троллей“, представителя министерства обороны россии и других», — пояснили в министерстве.

"Наряду с военным вторжением россии, путин использует цифровое пространство как оружие в своей войне против Украины. Украинцы испытывают бесконечные кибератаки со стороны россии.

Сегодняшние санкции — это наши первые санкции, которые направлены против злонамеренной киберактивности россии и отражают нашу приверженность реагировать на агрессию путина на всех фронтах", — подчеркнула Махута.

Под санкции попал официальный представитель Минобороны рф Игорь Конашенков, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, сооснователь крымского информагентства NewsFront Михаил Синелин и гендиректор «ВГТРК» Олег Добродеев.

Также в перечне — 85-й главный центр специальной службы Главного управления Генштаба рф, «Главный центр специальных технологий», «Агентство интернет-исследований» и начальник военной разведки рф Игорь Костюков.

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