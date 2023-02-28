Новая услуга в отделениях ПУМБ – переводы MoneyGram в гривне по Украине — Finance.ua
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Новая услуга в отделениях ПУМБ – переводы MoneyGram в гривне по Украине

Личные финансы
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Новая услуга в отделениях ПУМБ – переводы MoneyGram в гривне по Украине
Новая услуга в отделениях ПУМБ – переводы MoneyGram в гривне по Украине
В отделениях ПУМБ новая услуга для клиентов банка — перевод средств по Украине в гривне через MoneyGram. Сервис работает на территории всей страны, кроме временно оккупированных территорий.
Отправку/выплату перевода MoneyGram можно осуществить в любом отделении ПУМБ. Также, выплату перевода можно произвести просто позвонив на горячую линию банка (оператор поможет горячей линии поможет перевести на счет клиента перевод MoneyGram до $2000 в эквиваленте) или в мобильном приложении ПУМБ Online (раздел «Платежи» -> «Международные переводы»-> «MoneyGram»).
Напоминаем, что клиенты ПУМБ могут получить денежную помощь от международных организаций (ООН, Красный Крест) в мобильном приложении ПУМБ Online (международные системы переводов Western Union и MoneyGram), с помощью оператора горячей линии (перевод MoneyGram) или в ближайшем отделении ПУМБ (Western Union и MoneyGram)
Удобно, быстро и надежно пересылайте деньги по Украине своим родным и друзьям.
Больше информации о международных переводах — в разделе «Денежные переводы».
По материалам:
ПУМБ
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