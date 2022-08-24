Новая сеть ночных поездов соединит более 200 европейских городов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новая сеть ночных поездов соединит более 200 европейских городов

Личные финансы
87
Новая сеть ночных поездов соединит более 200 европейских городов
Новая сеть ночных поездов соединит более 200 европейских городов
Трансевропейская сеть ночных поездов, состоящая из 40 международных линий дальнего следования, до 2030 года соединит более 200 городов и населенных пунктов по всей Европе.
Об этом пишет SchengenVisaInfo.com.
Отмечается, что развитие железнодорожного транспортного сообщения в Европе проводится в рамках программы по сокращению вредных выбросов в атмосферу.
Пассажиров хотят побуждать передвигаться на дальние расстояния на поездах, а не на самолетах, ведь, по подсчетам экологов, авиация производит почти 14% выбросов, что делает ее вторым по величине источником выбросов парниковых газов после автомобильного транспорта.
Напомним, в последние несколько лет в европейских странах начали активно принимать различные меры по «пересадке» пассажиров с самолетов на поезда.
К примеру, ряд стран Европы, среди которых Германия, Франция, Нидерланды и Швеция, еще осенью 2019 года инициировали введение общего налога на авиабилеты. Однако из-за пандемии коронавируса вопрос выпал из повестки дня.
К лету 2022 г. некоторые страны начали возвращаться к вопросу стимулирования пассажиров пользоваться поездами. Так, в Германии на лето ввели проездные на поезда по 9 евро. Несмотря на некоторые трудности в создании программы, по итогам правительство страны признало ее успешной.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.