Новая сеть ночных поездов соединит более 200 европейских городов — Finance.ua

Новая сеть ночных поездов соединит более 200 европейских городов Сегодня 23:13 — Личные финансы

Новая сеть ночных поездов соединит более 200 европейских городов

Трансевропейская сеть ночных поездов, состоящая из 40 международных линий дальнего следования, до 2030 года соединит более 200 городов и населенных пунктов по всей Европе.

Об этом пишет SchengenVisaInfo.com

Отмечается, что развитие железнодорожного транспортного сообщения в Европе проводится в рамках программы по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Пассажиров хотят побуждать передвигаться на дальние расстояния на поездах, а не на самолетах, ведь, по подсчетам экологов, авиация производит почти 14% выбросов, что делает ее вторым по величине источником выбросов парниковых газов после автомобильного транспорта.

Напомним, в последние несколько лет в европейских странах начали активно принимать различные меры по «пересадке» пассажиров с самолетов на поезда.

К примеру, ряд стран Европы, среди которых Германия, Франция, Нидерланды и Швеция, еще осенью 2019 года инициировали введение общего налога на авиабилеты. Однако из-за пандемии коронавируса вопрос выпал из повестки дня.

К лету 2022 г. некоторые страны начали возвращаться к вопросу стимулирования пассажиров пользоваться поездами. Так, в Германии на лето ввели проездные на поезда по 9 евро. Несмотря на некоторые трудности в создании программы, по итогам правительство страны признало ее успешной.

УНІАН По материалам:

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