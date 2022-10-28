Новая почта возобновила работу в 2 городах Донецкой области — Finance.ua

Новая почта возобновила работу в 2 городах Донецкой области Сегодня 14:10 — Фондовый рынок

Компания «Новая почта» заработала на деоккупированных территориях Донецкой области 2 недели назад и за это время доставила 1500 посылок в Лиман и Святогорск. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Лимане мобильное отделение работает с понедельника по пятницу с 11:30 до 13:30 по ул. Свободы, а в Святогорске — в понедельник, среду и пятницу, с 14:30 возле отделения № 1 по ул. Шевченко, а затем до 16:00 по адресу ул. Заречная (возле Лавры).

До войны в Лимане работало 3 отделения «Новой почты», но все они были разрушены и разграблены. Уже начаты восстановительные работы, чтобы через неделю открыть в Лимане уже стационарное отделение с полным перечнем довоенных услуг. Сейчас компания ежедневно доставляет в город около 70 посылок с продуктами, одеждой и необходимыми вещами.

Жителям деоккупированных городов доступна отправка и получение посылок до 10 кг. Оплатить услуги можно наличными через мобильное приложение «Новой почты» или отправить посылку за счет получателя.

Напомним, Новая почта разработала новые мобильные отделения, которые могут работать на деоккупированных территориях, без подключения к электроэнергии. Первое такое отделение уже открыли в пгт Рогань Харьковской области.

УБР По материалам:

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