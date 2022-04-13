«Новая почта» возобновила работу 50% отделений — Finance.ua
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«Новая почта» возобновила работу 50% отделений

Сегодня 03:40Личные финансы
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«Новая почта» возобновила работу 50% отделений«Новая почта» возобновила работу 50% отделений
Компания «Новая почта» возобновила работу половины точек приема/выдачи отправок.
Об этом говорится в сообщении компании.
В последние дни заработали еще 160 отделений в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях, а также в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.
Лидером по количеству работающих отделений остаются Киевская (407 отделений) и Ивано-Франковская области (402 отделения).
Полностью сеть отделений заработала в Черновцах, Хмельницком и Тернополе.
В общей сложности в компании уже открыто 11,5 тысяч точек сервиса: работают 4,1 тыс. отделений, 7,6 тыс. уличных почтоматов, а также курьерская доставка и забор в 6,1 тыс. населенных пунктах.
В открытых отделениях можно отправить/получить посылки по Украине и за границу. До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг — за 120 грн.
В «Новой почте» также доступны все финансовые услуги: финансовые переводы RIA и Western Union, снятие наличных денег, пополнение мобильного номера и т.д.
По материалам: Економічна Правда
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