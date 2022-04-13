«Новая почта» возобновила работу 50% отделений — Finance.ua

«Новая почта» возобновила работу 50% отделений

Сегодня 03:40 — Личные финансы

«Новая почта» возобновила работу 50% отделений

Компания «Новая почта» возобновила работу половины точек приема/выдачи отправок.

Об этом говорится в сообщении компании.

В последние дни заработали еще 160 отделений в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях, а также в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.

Лидером по количеству работающих отделений остаются Киевская (407 отделений) и Ивано-Франковская области (402 отделения).

Полностью сеть отделений заработала в Черновцах, Хмельницком и Тернополе.

В общей сложности в компании уже открыто 11,5 тысяч точек сервиса: работают 4,1 тыс. отделений, 7,6 тыс. уличных почтоматов, а также курьерская доставка и забор в 6,1 тыс. населенных пунктах.

В открытых отделениях можно отправить/получить посылки по Украине и за границу. До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг — за 120 грн.

В «Новой почте» также доступны все финансовые услуги: финансовые переводы RIA и Western Union, снятие наличных денег, пополнение мобильного номера и т.д.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.