«Новая почта» возобновила курьерскую доставку и забор по всей Киевской области — Finance.ua
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«Новая почта» возобновила курьерскую доставку и забор по всей Киевской области

Сегодня 16:06Личные финансы
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Логистическая компания «Новая почта» возобновила курьерскую доставку и забор по всей Киевской области.
Кому стала доступна услуга? Жители Бучи, Ирпеня, Стоянки, Гостомеля, Макарова и Макаровского района могут воспользоваться услугой курьерского забора и доставки Новой почты и заказывать все необходимые вещи через интернет-магазины.
«Курьера на забор вашего товара можно вызвать в удобное место, а получатель посылки сможет получить ее, где ему удобно — в отделении, почтомате или по адресу», — сообщила компания.
График. Услугу по вызову курьера можно оформить с 10 до 16 часов ежедневно. Предельное время оформления заявки на вызов курьера индивидуально для каждого населенного пункта.
Курьерская доставка будет работать каждый день без выходных.
Важно:
  • курьерская доставка не будет работать в комендантский час;
  • при объявлении воздушной тревоги курьеры будут останавливаться и заходить в безопасные укрытия;
  • время доставки может смещаться на сутки-двое в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.
В компании также сообщили, что в настоящее время работают 4300 ее отделений, 7600 почтоматов, а курьерская доставка доступна в 6200 населенных пунктах Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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