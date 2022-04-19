«Новая почта» возобновила курьерскую доставку и забор по всей Киевской области — Finance.ua

«Новая почта» возобновила курьерскую доставку и забор по всей Киевской области

Сегодня 16:06 — Личные финансы

Логистическая компания «Новая почта» возобновила курьерскую доставку и забор по всей Киевской области.

Кому стала доступна услуга? Жители Бучи, Ирпеня, Стоянки, Гостомеля, Макарова и Макаровского района могут воспользоваться услугой курьерского забора и доставки Новой почты и заказывать все необходимые вещи через интернет-магазины.

«Курьера на забор вашего товара можно вызвать в удобное место, а получатель посылки сможет получить ее, где ему удобно — в отделении, почтомате или по адресу», — сообщила компания.

График. Услугу по вызову курьера можно оформить с 10 до 16 часов ежедневно. Предельное время оформления заявки на вызов курьера индивидуально для каждого населенного пункта.

Курьерская доставка будет работать каждый день без выходных.

Важно:

курьерская доставка не будет работать в комендантский час;

при объявлении воздушной тревоги курьеры будут останавливаться и заходить в безопасные укрытия;

время доставки может смещаться на сутки-двое в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

В компании также сообщили, что в настоящее время работают 4300 ее отделений, 7600 почтоматов, а курьерская доставка доступна в 6200 населенных пунктах Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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