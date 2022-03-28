«Новая почта» возобновила доставку в Молдову — Finance.ua

«Новая почта» возобновила доставку в Молдову
Сегодня 16:15 — Личные финансы
«Новая почта Глобал», входящая в группу компаний «Новая почта», возобновила доставку в Молдову.
«Отправить посылки и грузы в Молдову можно из любого работающего отделения Новой почты или заранее оформить отправку через личный кабинет на сайте», — говорится в сообщении компании в Facebook.
Тариф на доставку остался прежним, его можно рассчитать индивидуально с помощью калькулятора.
Как оформить международную отправку в отделении:
- принести посылку, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать ее общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;
- назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление. А также: ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;
- при отправке более одной позиции клиенту обязательно позвонит сотрудник Новой почты Глобал для заполнения инвойса для таможни.
Напоминаем, что из отделения можно отправить также и в другие страны мира.
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