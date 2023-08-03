«Новая почта» в Литве запустила возможность отправлять посылки курьером с домашнего адреса — Finance.ua
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«Новая почта» в Литве запустила возможность отправлять посылки курьером с домашнего адреса

Личные финансы
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«Новая почта» в Литве запустила возможность отправлять посылки курьером с домашнего адреса
«Новая почта» в Литве запустила возможность отправлять посылки курьером с домашнего адреса
Клиенты «Новой почты» в Литве могут вызвать курьера на домашний адрес и отправить документы и посылки до 30 кг в Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.
Курьера можно вызвать по любому адресу по всей территории Литвы: и туда, где еще нет отделений Nova Post, тоже.
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Вызов платный и стоит 3,5 евро дополнительно к стоимости доставки в Украину. До 13 августа каждый, кто закажет курьера по адресу, получает скидку 30% на доставку из Литвы в Украину в отделение, почтомат или по адресу.
Как вызвать курьера в Литве:
1. Подготовить и упаковать вещи в коробку самостоятельно.
2. Заполнить заявку на вызов курьера на сайте Nova Post, в мобильном приложении или в бизнес-кабинете. Важно: в заявке нужно заполнить содержимое отправки, объявленную или рыночную стоимость каждой вещи. Если реальная стоимость будет отличаться от объявленной, таможенная служба может произвести переоценку и начислить дополнительные таможенные платежи получателю.
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3. Оплатить заказ онлайн.
4. Получить на email подтверждение заявки и время прибытия курьера.
5. Передать курьеру отправку в закрытом виде. Курьер на месте распечатает и наклеит маркировку на посылку.
Отследить отправку можно через треккинг на сайте и в мобильном приложении «Новой почты».
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По материалам:
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