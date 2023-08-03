«Новая почта» в Литве запустила возможность отправлять посылки курьером с домашнего адреса — Finance.ua

«Новая почта» в Литве запустила возможность отправлять посылки курьером с домашнего адреса Сегодня 15:30 — Личные финансы

«Новая почта» в Литве запустила возможность отправлять посылки курьером с домашнего адреса

Клиенты «Новой почты» в Литве могут вызвать курьера на домашний адрес и отправить документы и посылки до 30 кг в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Курьера можно вызвать по любому адресу по всей территории Литвы: и туда, где еще нет отделений Nova Post, тоже.

Вызов платный и стоит 3,5 евро дополнительно к стоимости доставки в Украину. До 13 августа каждый, кто закажет курьера по адресу, получает скидку 30% на доставку из Литвы в Украину в отделение, почтомат или по адресу.

Как вызвать курьера в Литве:

1. Подготовить и упаковать вещи в коробку самостоятельно.

2. Заполнить заявку на вызов курьера на сайте Nova Post, в мобильном приложении или в бизнес-кабинете. Важно: в заявке нужно заполнить содержимое отправки, объявленную или рыночную стоимость каждой вещи. Если реальная стоимость будет отличаться от объявленной, таможенная служба может произвести переоценку и начислить дополнительные таможенные платежи получателю.

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3. Оплатить заказ онлайн.

4. Получить на email подтверждение заявки и время прибытия курьера.

5. Передать курьеру отправку в закрытом виде. Курьер на месте распечатает и наклеит маркировку на посылку.

Отследить отправку можно через треккинг на сайте и в мобильном приложении «Новой почты».

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