Новая почта сделала бесплатными хранение и переадресацию посылок — Finance.ua
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Новая почта сделала бесплатными хранение и переадресацию посылок

Сегодня 14:19Личные финансы
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Новая почта сделала бесплатными переадресацию и хранение посылок в своих отделениях.
Об этом говорится в сообщении компании.
Что это значит? Если отправление находится в других областях — вы можете самостоятельно сделать переадресацию туда, где вам удобно ее получить. Переадресация бесплатна.
Для этого нажмите в треккинге на сайте или мобильном приложении кнопку «переадресация» и выберите отделение, куда нужно доставить и есть работающее отделение. Все посылки, которые находятся в Новой почте — хранятся бесплатно!
«Мы знаем, что победа будет за нами, поэтому продолжаем работать там, где это более или менее безопасно и возможно», — говорится в сообщении.
Как работают отделения? В Киевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской областях работают лишь некоторые отделения и исключительно на выдачу посылок , которые там находятся и только в случае, если нет угрозы жизни.
Часть отделений в городах Киев, Днепр, Одесса и Львов работают с 08:00 до 18:00. Отделения в других областных и районных центрах работают на выдачу и отправку в будние дни с 09:00 до 17:00, в субботу с 09:00 до 18:00, воскресенье — выходной. Список всех отделений , работающих по состоянию на 28 февраля.
В компании отмечают, что ситуация меняется каждый час и просят следить за новостями на сайте, где будут сообщать обо всех изменениях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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