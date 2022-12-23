«Новая почта» показала график работы отделений и курьерской доставки на праздники — Finance.ua
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«Новая почта» показала график работы отделений и курьерской доставки на праздники

Фондовый рынок
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Логистическая компания «Новая почта» рассказала, как будет работать на новогодне-рождественские праздники: в частности, 25 и 26 декабря отделения будут работать по обычному графику, а 1 января — выходной.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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График работы отделений и курьерской доставки во время новогодне-рождественских праздников следующий:
25 и 26 декабря — отделения будут работать по своему обычному графику.
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31 декабря — отделения национальной сети откроются на час раньше и будут работать по графику субботы.
1 января — выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заблаговременно загруженные посылки вы можете получить.
7 января — отделения будут работать по своему обычному расписанию выходного дня.
В компании добавили, что найти ближайшее работающее отделение и узнать график работы можно через чат-бот в Telegram или на сайте.

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По материалам:
Економічна Правда
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