«Новая почта» планирует запустить авиакомпанию и построить инновационный терминал в Одессе. На новые проекты направят $100 млн — Finance.ua
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«Новая почта» планирует запустить авиакомпанию и построить инновационный терминал в Одессе. На новые проекты направят $100 млн

Сегодня 15:46Фондовый рынок
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«Новая почта» планирует запустить авиакомпанию и построить инновационный терминал в Одессе. На новые проекты направят $100 млн«Новая почта» планирует запустить авиакомпанию и построить инновационный терминал в Одессе. На новые проекты направят $100 млн
Почтовый сервис «Новая почта» не замораживает инвестиции на 2022 год. На новые проекты направят около $100 млн.
Об этом в интервью Forbes сообщил совладелец компании Вячеслав Климов.
По его словам, «Новая почта» намерена запустить в 2022 году авиакомпанию, строительство сортировочного инновационного терминала в Одессе хотят возобновить уже летом. До войны стоимость строительства оценивалась в 1,2 млрд грн.
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Кроме того, компания продолжит открытие новых отделений и почтаматов.
«Будем активнее развивать международную доставку. Тем более, что сейчас есть спрос со стороны нескольких миллионов украинцев, вынужденно выехавших из страны», — сказал Климов.
До войны «Новая почта» доминировала на рынке доставки. Выручка за 2021 год выросла более чем на 20% по сравнению с таковой в 2020-м, которую ЧП завершило с доходом 16,9 млрд грн и чистой прибылью 991 млн грн. В 2021 украинцы отправили через «Новую почту» 372 млн посылок (+14%) — в несколько раз больше, чем через государственную Укрпочту. Компания увеличила бюджет развития в полтора раза, до 5 млрд грн, и планировала быстрое масштабирование.
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Ущерб почтового сервиса «Новая почта», вызванный войной, составляет 500 млн грн. Объем доставок «Новой почты» 26 февраля уменьшился до 2% от довоенного уровня.
«Новая почта» возобновила работу на деоккупированной Киевщине и открыла отделения в Буче, Ирпене, Макарове и Колонщине. До 15 мая компания намерена открыть всю сеть отделений по Киевской области. На прошлой неделе компания также возобновила курьерскую доставку в этом регионе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Forbes.ua
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