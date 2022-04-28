«Новая почта» планирует развиваться на международных рынках — Finance.ua

«Новая почта» планирует развиваться на международных рынках

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«Новая почта» планирует развиваться на международных рынках

Группа компаний «Новая почта» планирует развитие на рынках Восточной Европы, США и Китая.

«Глобальное развитие было в нашей стратегии, но войну мы встретили, имея только „НП Молдова“ и „НП Global“, которая обслуживала доставки из США, Европы и Китая в Украину. Этого явно мало. Мы усвоили этот урок и скоро станем гораздо более глобальными». С начала марта изучаем потенциально интересные для нас рынки«, — сказал основатель и совладелец «Новая почта» Вячеслав Климов в интервью украинскому изданию Forbes.

По его словам, компания анализирует как ареал расширения Восточную Европу — страны, куда уехали украинцы. Также, для «Новой почты» интересны США и Китай.

«Около 75% нашей сети — франчайзи в небольших населенных пунктах. Они, кстати, продемонстрировали чрезвычайную стойкость во время этого стресса. Не поверите, но вчера мы давали разрешение нашим франчайзи возобновлять операции в Донецкой области. Люди готовы работать, даже когда рядом с ними идет обстрел. Это работающая модель, в которой у нас большой опыт, и это один из сценариев, с которым мы пойдем на новые рынки», — отметил Климов.

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